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أمطار المدينة.. مشاهد تاريخية لسيول ينبع النخل

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سيول ينبع بالمدينة
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بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت صباح اليوم السيول كالأنهار وقطعت الطرق وملأت الوديان والشوارع في محافظة ينبع نتيجة غزارة الأمطارالمتساقطة على منطقة المدينة المنورة.اضافة اعلان

 مشاهد تاريخية جميلة لسيول ينبع النخل

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد تاريخية جميلة لسيول ينبع بعد أمطار غزيرة على المدينة، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

أمطار رعدية وجريان السيول على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة "تشمل الأجزاء الساحلية منها"، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

انخفاض في درجات الحرارة

ويلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والأجزاء الشمالية من المدينة المنورة.


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الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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