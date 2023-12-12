أمطار المدينة.. مشاهد تاريخية لسيول ينبع النخل

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بالتزامن
مع الحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت صباح اليوم السيول
كالأنهار وقطعت الطرق وملأت الوديان والشوارع في محافظة ينبع نتيجة غزارة
الأمطارالمتساقطة على منطقة المدينة المنورة.
مشاهد تاريخية جميلة لسيول ينبع النخلوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد تاريخية جميلة لسيول
ينبع بعد أمطار غزيرة على المدينة، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
📍مشاهد تاريخية جميلة لـ— طقس (@tqqs) December 12, 2023
سيول #ينبع_النخل
الثلاثاء ٢٨ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
12 ديسمبر 2023 م
📸 @barq_taibah
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. pic.twitter.com/aqKdZArhU3
أمطار
رعدية وجريان السيول على هذه المناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية
متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.
📍شاهد— طقس (@tqqs) December 12, 2023
جريان قوي للأودية
في #ينبع_النخل
الثلاثاء ٢٨ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
12 ديسمبر 2023 م
📸 تركي العروي
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. pic.twitter.com/X2ZEJyS9tp
وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة "تشمل الأجزاء الساحلية منها"، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
انخفاض
في درجات الحرارةويلي
ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك
والأجزاء الشمالية من المدينة المنورة.
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