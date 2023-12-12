أمطار المدينة.. مشاهد تاريخية لسيول ينبع النخل

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بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت صباح اليوم السيول كالأنهار وقطعت الطرق وملأت الوديان والشوارع في محافظة ينبع نتيجة غزارة الأمطارالمتساقطة على منطقة المدينة المنورة. اضافة اعلان





مشاهد تاريخية جميلة لسيول ينبع النخل





سيول

الثلاثاء ٢٨ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

12 ديسمبر 2023 م

📸 @barq_taibah

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. pic.twitter.com/aqKdZArhU3 📍مشاهد تاريخية جميلة لـسيول #ينبع_النخل الثلاثاء ٢٨ جمادى الأول ١٤٤٥هـ12 ديسمبر 2023 م December 12, 2023

أمطار رعدية وجريان السيول على هذه المناطق





جريان قوي للأودية

في

الثلاثاء ٢٨ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

12 ديسمبر 2023 م

📸 تركي العروي

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. pic.twitter.com/X2ZEJyS9tp 📍شاهدجريان قوي للأوديةفي #ينبع_النخل الثلاثاء ٢٨ جمادى الأول ١٤٤٥هـ12 ديسمبر 2023 م📸 تركي العروي December 12, 2023

انخفاض في درجات الحرارة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد تاريخية جميلة لسيول ينبع بعد أمطار غزيرة على المدينة، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة "تشمل الأجزاء الساحلية منها"، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.ويلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والأجزاء الشمالية من المدينة المنورة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.