الأربعاء، 01 جمادى الأولى 1445 ، 15 نوفمبر 2023

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عاجل.. أخبار السعودية.. بشرى من سكني لـ84 ألف أسرة ومشاهد لأول قطار هيدروجيني بالمملكة

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

بشرى سارة من سكني لـ84 ألف أسرة
أعلن برنامج "سكني" عن استفادة 84,129 أسرة من البرنامج منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر 2023.

شاهد.. فيديو لأول قطار هيدروجيني بالمملكة
نشرت فضائية "الإخبارية"، مشاهد هي الأولى من نوعها من داخل قمرة قيادة القطار الهيدروجيني اثناء التجارب التشغيلية بالمملكة.

سجن وغرامة وترحيل.. "الجوازات" تُصدر 18,281 قرارًا عاجلًا بحق هؤلاء
أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 18281 قرارًا إداريًا خلال شهر ربيع الثاني 1445هـ.

إنذار أحمر لـ6 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار على جدة والعاصمة المقدسة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

شاهد.. السيول تجرف المركبات بطريق مكة القديم جنوب جدة
استمرارًا للتقلبات الجوية والطقس غير المستقر، جرت السيول القوية والتي جرفت المركبات بطريق مكة القديم، نتيجة هطول أمطار غزيرة على جدة.

سارع بالتقديم.. "المالية" تُعلن عن فرص تدريب وتوظيف في مختلف التخصصات
أعلنت وزارة المالية عن إطلاق "برنامج زمالة الكفاءات" للتدريب والتوظيف في مقر مجموعة البنك الدولي في واشنطن، وعدد من المكاتب التابعة لأعماله حول العالم، وذلك على النحو التالي:

كيفية تسجيل أسرة السجين في حساب المواطن
حدد حساب المواطن، آلية استفادة أسرة السجين من الدعم، بعد استبعاد المستفيد الرئيس لعدم انطباق شرط الأهلية عليه.

حكومية وخاصة.. "هدف" يدعو جميع المنشآت لأمر عاجل
دعا صندوق تنمية الموارد البشرية؛ جميع المنشآت بمختلف نطاقاتها وأحجامها ونوعها سواءً خاص أو غير ربحي أو حكومي أو شبه حكومي إلى المبادرة بالتسجيل في خدمة دروب منشآت "إحدى خدمات منصة برنامج التدريب الإلكتروني دروب".

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