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عاجل.. بشرى سارة من سكني لـ84 ألف أسرة

ابراج سكنية
سكني
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أعلن برنامج "سكني" عن استفادة 84,129 أسرة من البرنامج منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر 2023، في حين بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول منذ بداية العام 82,883 أسرة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة تُسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.اضافة اعلان

الأسر المستفيدة


وأوضح "سكني" في بيان صحافي، اليوم، أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر أكتوبر بلغ 14,656 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في الشهر نفسه 9,639 أسرة، بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها "سكني" للأسر السعودية، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة من خلال تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتاً إلى أن هذه الباقات والخيارات المنوعة تأتي تأكيداً من "سكني" على استمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.
وأشار البرنامج إلى أن العديد من المشاريع متاحة للحجز إلكترونياً من خلال منصة وتطبيق "سكني" في مختلف مناطق المملكة، داعياً الأسر الراغبة بالتملك للاطلاع على المشاريع والوحدات السكنية المتاحة من خلال زيارة التطبيق أو الموقع الإلكتروني لـ "سكني" عبر الرابط: https://sakani.sa/، وذلك في إطار السعي المتواصل لتوفير الخيارات السكنية المتنوعة للأسر السعودية بما يلبي تطلعاتهم ورغباتهم.
ويتيح "سكني" عدة خدمات عبر قنواته المتعددة لخدمة المستفيدين والتواصل معهم والرد على الاستفسارات، حيث تم تقديم 170,696 خدمة لمستفيدين تواصلوا مع البرنامج عبر الحساب الرسمي على منصة "X"، وكذلك المركز الموحد للعناية بالمستفيدين (19909) و (واتساب الأعمال)، كما يقدم موقع وتطبيق "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و "المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و "السوق العقاري"، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.
ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط https://sakani.sa، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات، أو زيارة مركز "سكني" الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

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