سارع بالتقديم.. "المالية" تُعلن عن فرص تدريب وتوظيف في مختلف التخصصات

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أعلنت وزارة المالية عن إطلاق "برنامج زمالة الكفاءات"
للتدريب والتوظيف في مقر مجموعة البنك الدولي في واشنطن، وعدد من المكاتب التابعة لأعماله
حول العالم، وذلك على النحو التالي:
التخصصات المطلوبة- القانون
- المالية
- المحاسبة
- الاقتصاد
- الإحصاء
- الرياضيات
- علوم البيانات
- علم الجريمة
- الإدارة العامة
- إدارة الأعمال
- العدالة الجنائية
- العلوم الإدارية
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- تقنية المعلومات
- السياسات العامة
- الهندسة (عام)
- الصحة العامة
- إدارة المخاطر
- تخصصات أخرى
المسميات الوظيفية
- محلل مالي.
4- محلل قانوني.
1- محلل استثمار.
2- محلل عمليات.
3- محلل استقصائي.
5- محلل البنية التحتية.
6- محلل الامتثال للنزاهة.
7- الصحة والسلامة والبيئة.
8- محلل أبحاث النوع الاجتماعي.
9- محلل القانون والإصلاحات القائية.
10- محلل إدارة المعرفة والاتصالات.