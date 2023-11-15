سارع بالتقديم.. "المالية" تُعلن عن فرص تدريب وتوظيف في مختلف التخصصات

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أعلنت وزارة المالية عن إطلاق "برنامج زمالة الكفاءات" للتدريب والتوظيف في مقر مجموعة البنك الدولي في واشنطن، وعدد من المكاتب التابعة لأعماله حول العالم، وذلك على النحو التالي: اضافة اعلان





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