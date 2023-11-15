الأربعاء، 01 جمادى الأولى 1445 ، 15 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

سارع بالتقديم.. "المالية" تُعلن عن فرص تدريب وتوظيف في مختلف التخصصات

وزارة المالية
وزارة المالية
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أعلنت وزارة المالية عن إطلاق "برنامج زمالة الكفاءات" للتدريب والتوظيف في مقر مجموعة البنك الدولي في واشنطن، وعدد من المكاتب التابعة لأعماله حول العالم، وذلك على النحو التالي:اضافة اعلان

التخصصات المطلوبة

- القانون
- المالية
- المحاسبة
- الاقتصاد
- الإحصاء
- الرياضيات
- علوم البيانات
- علم الجريمة
- الإدارة العامة
- إدارة الأعمال
- العدالة الجنائية
- العلوم الإدارية
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- تقنية المعلومات
- السياسات العامة
- الهندسة (عام)
- الصحة العامة
- إدارة المخاطر
- تخصصات أخرى

المسميات الوظيفية

- محلل مالي.
4- محلل قانوني.
1- محلل استثمار.
2- محلل عمليات.
3- محلل استقصائي.
5- محلل البنية التحتية.
6- محلل الامتثال للنزاهة.
7- الصحة والسلامة والبيئة.
8- محلل أبحاث النوع الاجتماعي.
9- محلل القانون والإصلاحات القائية.
10- محلل إدارة المعرفة والاتصالات.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الأحد 1445/5/26هـ (الموافق 2023/12/10م).

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