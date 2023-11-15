كيفية تسجيل أسرة السجين في حساب المواطن

حدد حساب المواطن، آلية استفادة أسرة السجين من الدعم، بعد استبعاد المستفيد الرئيس لعدم انطباق شرط الأهلية عليه.
جاء ذلك ردًا على استفسار من زوجة سجين، تسأل: زوجي مستفيد من حساب المواطن هل نستفيد بشكل تلقائي، أم يجب التسجيل؟.
وأجاب البرنامج بأنه "يجب التسجيل كعائلة سجين وإضافة رقم الآيبان الخاص بك ليتم تحويل المبلغ لك، وذلك بعد دراسة أهليتك واستحقاقك".
بإمكان عائلة السجين التسجيل في برنامج حساب المواطن كأسرة سجين pic.twitter.com/7h3dUnvWiz— حساب المواطن (@citizenaccount) November 15, 2023
طريقة التسجيلوأفاد البرنامج في رد سابق بأنه "وبإمكان الزوجة التسجيل ( كمستفيد رئيسي ) واختيار "عائل الأسرة مسجون"، ولايتم إضافة الزوج". وتابع: "وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة".
وحدد طريقة التسجيل على النحو التالي: "اختيار نوع الطلب الرئيسي "التسجيل" ونوع الطلب الفرعي "التسجيل لعائلة سجين مسجل مسبقًا"، ورفع المستندات المطلوبة".
حساب المواطنحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟– الهوية الوطنية وكارت العائلة.
– معلومات عن العمل والراتب.
– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.