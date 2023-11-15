كيفية تسجيل أسرة السجين في حساب المواطن

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حدد حساب المواطن، آلية استفادة أسرة السجين من الدعم، بعد استبعاد المستفيد الرئيس لعدم انطباق شرط الأهلية عليه.

جاء ذلك ردًا على استفسار من زوجة سجين، تسأل: زوجي مستفيد من حساب المواطن هل نستفيد بشكل تلقائي، أم يجب التسجيل؟. اضافة اعلان

وأجاب البرنامج بأنه "يجب التسجيل كعائلة سجين وإضافة رقم الآيبان الخاص بك ليتم تحويل المبلغ لك، وذلك بعد دراسة أهليتك واستحقاقك".



بإمكان عائلة السجين التسجيل في برنامج حساب المواطن كأسرة سجين pic.twitter.com/7h3dUnvWiz — حساب المواطن (@citizenaccount) November 15, 2023

طريقة التسجيل



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

