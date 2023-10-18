الأربعاء، 03 ربيع الثاني 1445 ، 18 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث وشرط تأجير المسكن المدعوم

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

اعرف مقدار الغرامة.. الأسئلة الشائعة حول جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن أبــرز الأســئلة الشــائعة حــول جــدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث.

خطوة بخطوة.. كيفية إضافة تابع جديد إلى حساب المواطن
حدد حساب المواطن، خطوات إضافة تابع جديد إلى برنامج الدعم دون اشتراط تقديم اعتراض.

سكني يكشف عن شرط تأجير المسكن المدعوم
أتاح برنامج سكني، للمستفيدين من الدعم السكني تأجير السكن المدعوم، وفقًا لمجموعة من الشروط التي تتضمنها اللائحة التنفيذية.

حريق في مستودع بحي الخالدية في الدمام.. والدفاع المدني يتحرك
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن إدارة مدني محافظة الدمام بالمنطقة الشرقية تحركت لإخماد حريق شب في أحد المستودعات.

"تقويم التعليم": تحدد 4 مستويات لتصنيف أداء المدارس
صنّفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، المدارسَ من حيث الأداء ضمن 4 مستويات وفقًا للنتيجة المكتسبة على مستوى المجمع والمراحل والمجالات.

"البلدية": خطة لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية
أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتفتيش والرقابة، ماجد الحقيل، أن المركز الوطني للتفتيش والرقابة، يهدف إلى تنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية.

لـ 48 ساعة.. "الحصيني" يُحذر من منخفض جوي مداري على أجواء المملكة
حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من منخفض جوي مداري متوقع أن يؤثر على أجواء المملكة.

أعلاها 39.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

شرط إعفاء الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات القدرات والتحصيلي
حددت وزارة المواد البشرية، شرط إعفاء المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات القدرات والتحصيلي. 

رئيس أرامكو: الطلب العالمي على النفط سيصل إلى 103 ملايين برميل يوميًا
قال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" المهندس أمين الناصر، إن الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من 2023، سيصل إلى 103 ملايين برميل يوميًا، مبينا أن سوق النفط متوازنة ومعقولة.

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