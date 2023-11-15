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سجن وغرامة وترحيل.. "الجوازات" تُصدر 18,281 قرارًا عاجلًا بحق هؤلاء

السجون السجن
الجوازات
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أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 18281 قرارًا إداريًا خلال شهر ربيع الثاني 1445هـ.اضافة اعلان

العقوبات تنوعت ما بين السجن والغرامة والترحيل

وأوضحت أن القرارات صدرت بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

نداء عاجل لجميع المواطنين والمقيمين

 وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ضرورة الإبلاغ عن المخالفين
 ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم "999"، في بقية مناطق المملكة.

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