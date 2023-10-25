السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

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أخبار السعودية.. أمر ملكي وموعد الإجازة المطولة للطلاب والدعم السكني

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

أمر ملكي بترقية وتعيين 109 قضاة بوزارة العدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، أمره الكريم بترقية وتعيين (109) قضاة بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وزير المالية: نتعاطف مع من يعانون من المدنيين والضحايا أينما كانوا (فيديو)
أعرب وزير المالية محمد الجدعان عن أمله في هدوء الأوضاع بالمنطقة والعودة إلى ما كانت عليه قبل اندلاع التطورات الأخيرة في قطاع غزة.

بقيمة 102.4 مليار ريال.. الإحصاء: صادرات المملكة تتراجع 23.4 % خلال أغسطس
تراجعت الصادرات السلعية في أغسطس الماضي بنسبة 23.4 في المئة عن أغسطس 2022، حيث بلغت قيمتها 102.4 مليار ريال، متراجعة عن 133.6 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي.

تبدأ الأسبوع القادم.. موعد الإجازة المطولة للطلاب والمعلمين
أعلنت وزارة التعليم، عن موعد إجازة نهاية الأسبوع المطوَّلة الثانية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات للفصل الدراسي الحالي، والتي تبدأ الأسبوع المقبل.

تنبيه مهم من سكني حول تأخر إيداع الدعم لهؤلاء
أعلن برنامج سكني، أنه يواصل لليوم التالي إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من الدعم السكني. 

السماح باستثمار المباني المدرسية خارج أوقات الدوام
قررت وزارة التعليم، تمكين المدارس الأهلية والعالمية، من استثمار المباني خارج أوقات الدوام، ومنحهم الصلاحيات لإدارة الهياكل التنظيمية الداخلية الخاصة بهم.

هذا البلد يتصدر دول الاستقدام في المملكة
تصدرت الفلبين العمالة الأكثر استقدامًا عبر المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية بالمملكة «مساند»، تلتها بنجلاديش ثم باكستان، وذلك بعد اعتماد 900 مكتب في مختلف مناطق المملكة.

أقل سن للتسجيل في حساب المواطن
حدد حساب المواطن، أقل سن للتسجيل في برنامج الدعم. 

33 بالرياض.. انخفاض تدريجي للحرارة على معظم الأنحاء
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

كل ما تريد معرفته عن لقاح الإنفلونزا الموسمية.. وتوضيح مهم من الصحة
أكدت وزارة الصحة على أن لقاح الإنفلونزا الموسمية آمن وجيد التحمل، ولكن من الممكن أن تصاحبه بعض الأعراض الجانبية.

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