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حكومية وخاصة.. "هدف" يدعو جميع المنشآت لأمر عاجل

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف
صندوق التنمية البشرية
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دعا صندوق تنمية الموارد البشرية؛ جميع المنشآت بمختلف نطاقاتها وأحجامها ونوعها سواءً خاص أو غير ربحي أو حكومي أو شبه حكومي إلى المبادرة بالتسجيل في خدمة دروب منشآت "إحدى خدمات منصة برنامج التدريب الإلكتروني دروب".اضافة اعلان

تحسين الكفاءة ورفع الإنتاجية في العمل

وتتيح الخدمة للمنشآت الاستفادة من المحتوى المتوفر على المنصة في تدريب موظفيها ومتابعة أدائهم التدريبي بما يتوافق مع الاحتياجات التدريبية للموظف والمنشأة؛ التي تسهم في تحسين الكفاءة ورفع الإنتاجية في العمل.

تطوير مهارات وقدرات رأس المال البشري

 ويأتي إطلاق الخدمة في إطار المساعي والجهود لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 ومبادرة برنامج تنمية القدرات البشرية من خلال تطوير مهارات وقدرات رأس المال البشري بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل؛ وتحسين جاهزية الكوادر الوطنية؛ وتكافؤ الفرص للحصول على التعليم والتدريب ودعم خطط التوطين؛ حيث يمكن التسجيل في الخدمة من خلال زيارة هذا الرابط (اضغط هنا).

برنامج التدريب الإلكتروني "دروب"

 وتقدم خدمة "دروب منشآت" العديد من الخدمات ومنها: إضافة جميع المنشآت التابعة لمالك الحساب؛ وإضافة ودعوة جميع المستفيدين التابعين للمنشأة؛ وإنشاء مسارات تدريبية بالاستفادة من محتوى منصة برنامج التدريب الإلكتروني "دروب"؛ وإسناد محتوى تدريبي للمستفيدين من المنصة.

 وتتضمن الخدمات أيضًا إنشاء المنشأة محتوى تدريبي إلكتروني خاص بها ورفعه على حسابها وإسناده لمستفيديها؛ إضافة إلى تصنيف مستفيدي المنشأة على مجموعات وأقسام؛ ومتابعة تقارير الأداء التدريبي للمستفيدين.

محتوى تدريبي مرتبط بسوق العمل

 وتتميز الخدمة بتوفير محتوى تدريبي مرتبط ومتوائم باحتياج سوق العمل الحالية والمستقبلية؛ وتنوع المحتوى التدريبي وحداثته؛ وتعدد المسارات التدريبية المتخصصة والجلسات التفاعلية المرتبطة بالمواضيع الحديثة لسوق العمل؛ إضافة إلى مرونة وسهولة التسجيل والإكمال.

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