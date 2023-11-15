حكومية وخاصة.. "هدف" يدعو جميع المنشآت لأمر عاجل

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دعا صندوق تنمية الموارد البشرية؛ جميع المنشآت بمختلف نطاقاتها وأحجامها ونوعها سواءً خاص أو غير ربحي أو حكومي أو شبه حكومي إلى المبادرة بالتسجيل في خدمة دروب منشآت "إحدى خدمات منصة برنامج التدريب الإلكتروني دروب". اضافة اعلان





تحسين الكفاءة ورفع الإنتاجية في العمل



تطوير مهارات وقدرات رأس المال البشري



برنامج التدريب الإلكتروني "دروب"



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