شاهد.. فيديو لأول قطار هيدروجيني بالمملكة

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نشرت فضائية "الإخبارية"، مشاهد هي الأولى من نوعها من داخل قمرة قيادة القطار الهيدروجيني اثناء التجارب التشغيلية بالمملكة. اضافة اعلان



التجارب التشغيلية



ما جدوى القطار الهيدروجيني للمملكة؟



ما هي القطارات الهيدروجينية؟



وأعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار" مؤخرًا عن إطلاق تجارب القطار الهيدروجيني في المملكة، عقب توقيعها اتفاقية مع شركة ألستوم الفرنسية.ويهدف إجراء التجارب التشغيلية والدراسات اللازمة للعمل على تجهيز هذا النوع من القطارات ليتلاءم مع بيئة المملكة وأجوائها، وذلك تمهيدًا لدخولها الخدمة مستقبلاً.وأكدت "سار"، أن تشغيل هذه القطارات، يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يبرز التزام المملكة ومبادرتها نحو تبني تقنيات النقل المستدامة.ربما يتساءل البعض عن جدوى القطار الهيدروجيني للمملكة، وهو التساؤل الذي حملت تصريحات وزير النقل، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية " سار" م. صالح الجاسر الإجابة عليه.وقال إن هذه الخطوة تأتي ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وخطط التحول إلى منظومة نقل أكثر استدامة تعتمد أحدث التقنيات الذكية.وأضاف، أن "سار" ملتزمة بدورها في تحقيق مبادرة السعودية الخضراء المنبثقة من رؤية 2030، والتي تتضمن زيادة اعتماد المملكة على الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.وأكّد الرئيس التنفيذي لشركة "سار"، الدكتور بشار المالك، أن القطار الهيدروجيني يعد من أهم الابتكارات الحديثة في مجال النقل المستدام، وذلك عبر توليد الطاقة اللازمة لتشغيل وحركة القطارات دون أي انبعاثات كربونية.ويتمتع القطار بمجموعة من الفوائد التي تجعله خيارًا جذّابًا للطاقة المستدامة، إضافة إلى ما يتميز به من خصائص لها أثرًا إيجابيًا على البيئة والاقتصاد ومستقبل الأجيال القادمة.يعد القطار الهيدروجيني من أهم الابتكارات الحديثة في مجال النقل المستدام وذلك عبر توليد الطاقة اللازمة لتشغيل وحركة القطارات دون أي انبعاثات كربونية.كما يتمتع بمجموعة من الفوائد التي تجعله خيارًا جذابًا للطاقة المستدامة، إضافة لما يتميز به من خصائص لها أثر إيجابي على البيئة والاقتصاد ومستقبل الأجيال القادمة.وبدأت التجارب المعتمدة لهذا النوع من القطارات في عام 2018 بألمانيا واستمرت حتى عام 2020، ليبدأ التشغيل التجاري بشكل محدود لنقل الركاب في عام 2022.وتؤكد شركة "ألستوم"، أن هذه التكنولوجيا بديل أكثر صداقة للبيئة، كما أن مثل هذه القطارات لا تحدث ضجيجًا أثناء سيرها على خطوط السكك الحديدية.وقطارات الهيدروجين مناسبة جدًا للخطوط الصغيرة، حيث تكلفة الانتقال إلى الكهرباء أعلى من الربحيّة التي يؤمنها الخطّ.وتعتمد هذه القطارات على التفاعل الكيميائي للهيدروجين المخزن على سطح القطار مع الأوكسجين داخل خلايا طاقة التي تمثل قلب نظام القطارات الهيدروجينية.تنتج هذا العملية طاقة كهربائية تتجه إلى بطاريات ليثيوم لتخزينها، ومد عجلات القطار بالطاقة اللازمة لتحريكها، وتتميز تلك التقنية بأنها تعطي نفس كفاءة الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري.