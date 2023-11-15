الأربعاء، 01 جمادى الأولى 1445 ، 15 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. فيديو لأول قطار هيدروجيني بالمملكة

قطار هيدروجين
من داخل قمرة القيادة لأول قطار هيدروجيني
أ أ

نشرت فضائية "الإخبارية"، مشاهد هي الأولى من نوعها من داخل قمرة قيادة القطار الهيدروجيني اثناء التجارب التشغيلية بالمملكة.اضافة اعلان


وأعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار" مؤخرًا عن إطلاق تجارب القطار الهيدروجيني في المملكة، عقب توقيعها اتفاقية مع شركة ألستوم الفرنسية.

التجارب التشغيلية

ويهدف إجراء التجارب التشغيلية والدراسات اللازمة للعمل على تجهيز هذا النوع من القطارات ليتلاءم مع بيئة المملكة وأجوائها، وذلك تمهيدًا لدخولها الخدمة مستقبلاً.
وأكدت "سار"، أن تشغيل هذه القطارات، يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يبرز التزام المملكة ومبادرتها نحو تبني تقنيات النقل المستدامة.

ما جدوى القطار الهيدروجيني للمملكة؟

ربما يتساءل البعض عن جدوى القطار الهيدروجيني للمملكة، وهو التساؤل الذي حملت تصريحات وزير النقل، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية " سار" م. صالح الجاسر الإجابة عليه.
وقال إن هذه الخطوة تأتي ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وخطط التحول إلى منظومة نقل أكثر استدامة تعتمد أحدث التقنيات الذكية.
وأضاف، أن "سار" ملتزمة بدورها في تحقيق مبادرة السعودية الخضراء المنبثقة من رؤية 2030، والتي تتضمن زيادة اعتماد المملكة على الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.
وأكّد الرئيس التنفيذي لشركة "سار"، الدكتور بشار المالك، أن القطار الهيدروجيني يعد من أهم الابتكارات الحديثة في مجال النقل المستدام، وذلك عبر توليد الطاقة اللازمة لتشغيل وحركة القطارات دون أي انبعاثات كربونية.
ويتمتع القطار بمجموعة من الفوائد التي تجعله خيارًا جذّابًا للطاقة المستدامة، إضافة إلى ما يتميز به من خصائص لها أثرًا إيجابيًا على البيئة والاقتصاد ومستقبل الأجيال القادمة.

ما هي القطارات الهيدروجينية؟

يعد القطار الهيدروجيني من أهم الابتكارات الحديثة في مجال النقل المستدام وذلك عبر توليد الطاقة اللازمة لتشغيل وحركة القطارات دون أي انبعاثات كربونية.
كما يتمتع بمجموعة من الفوائد التي تجعله خيارًا جذابًا للطاقة المستدامة، إضافة لما يتميز به من خصائص لها أثر إيجابي على البيئة والاقتصاد ومستقبل الأجيال القادمة.
وبدأت التجارب المعتمدة لهذا النوع من القطارات في عام 2018 بألمانيا واستمرت حتى عام 2020، ليبدأ التشغيل التجاري بشكل محدود لنقل الركاب في عام 2022.
وتؤكد شركة "ألستوم"، أن هذه التكنولوجيا بديل أكثر صداقة للبيئة، كما أن مثل هذه القطارات لا تحدث ضجيجًا أثناء سيرها على خطوط السكك الحديدية. 
وقطارات الهيدروجين مناسبة جدًا للخطوط الصغيرة، حيث تكلفة الانتقال إلى الكهرباء أعلى من الربحيّة التي يؤمنها الخطّ. 
وتعتمد هذه القطارات على التفاعل الكيميائي للهيدروجين المخزن على سطح القطار مع الأوكسجين داخل خلايا طاقة التي تمثل قلب نظام القطارات الهيدروجينية.
تنتج هذا العملية طاقة كهربائية تتجه إلى بطاريات ليثيوم لتخزينها، ومد عجلات القطار بالطاقة اللازمة لتحريكها، وتتميز تلك التقنية بأنها تعطي نفس كفاءة الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري.

اقرأ أيضا

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف
3:39 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

حكومية وخاصة.. "هدف" يدعو جميع المنشآت لأمر عاجل

ميناء جدة
2:05 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

موانئ" و "cma cgm" العالمية تضعان حجر أساس منطقة لوجستية متكاملة بميناء جدة

الدجاج
1:38 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

بالأرقام.. انخفاض أسعار الدواجن بالمملكة

التضخم
9:20 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. تباطؤ التضخم السنوي في المملكة للشهر الخامس على التوالي

اقرأ أيضا

النفط يتخلى عن مكاسبه.. و"برنت" عند 82 دولارا للبرميل

بعد تقرير "أوبك".. ارتفاع محدود في أسعار العقود الآجلة للنفط

عاجل.. أسعار البطاطس ترتفع في المملكة بنسبة 130%

1.3% ارتفاعا في أسعار النفط عند التسوية

"أوبك" ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2023

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

امانة مكة 11:16 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

"أمانة العاصمة المقدسة" تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة سوق مركزي بمكة المكرمة

البنك المركزي 7:46 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

186 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 12 مليار ريال

WhatsApp Image 2023-10-30 at 5.16.54 PM 6:30 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

متحدث أمانة جدة: تكلفة مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر تجاوزت 270 مليون ريال

البنك المركزي السعودي 3 6:04 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

"ساما" تدعو ذوي الحقوق القائمة للمراجعة.. وتلغي ترخيص شركة تعمل في وساطة التأمين

اقرأ أيضا

قطعة-ارض-سكني
2:05 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. "سكني" يتيح أكثر من 3700 أرض مجانية في عدد من مناطق المملكة

أسعار النفط 10
10:25 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

تراجع أسعار النفط مع مخاوف انكماش الطلب في الصين وأمريكا

ميناء جدة
2:15 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

ميناء جدة الإسلامي يدشن أول تجربة للربط اللوجستي بين المنافذ البحرية والجوية بالمملكة

اسعار الذهب 7
10:11 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

تراجع كبير في أسعار الذهب الأحد.. وعيار 21 يسجل 204 ريالات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
5:03 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. أخبار السعودية.. بشرى من سكني لـ84 ألف أسرة ومشاهد لأول قطار هيدروجيني بالمملكة

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف
3:39 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

حكومية وخاصة.. "هدف" يدعو جميع المنشآت لأمر عاجل

ابراج سكنية
2:01 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. بشرى سارة من سكني لـ84 ألف أسرة

نظام نور
1:10 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. الرابط بالخطوات.. كيف تستعلم عن نتائج الفصل الدراسي الأول بمدارس المملكة؟

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
12:05 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. بشرى من "الموارد": إطلاق "شهادة الخدمة" للأفراد العاملين بمنشآت القطاع الخاص

ع98089
12:56 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

ارتكبا هذه الجريمة.. "التجارة" تشهِّرُ بمواطن ومقيم في الرياض