شاهد.. السيول تجرف المركبات بطريق مكة القديم جنوب جدة

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استمرارًا للتقلبات
الجوية والطقس غير المستقر، جرت السيول القوية والتي جرفت المركبات بطريق مكة
القديم، نتيجة هطول أمطار غزيرة على جدة.
أمطار غزيرة وسحب
رعدية على جدةوأظهرت مقاطع فيديو
تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرفت مياه السيول والأمطار المركبات
مع تساقط كميات غزيرة من الأمطار على جدة ومكة والعاصمة المقدسة.
السيول تجرف المركبات جنوب #جدة طريق مكة القديم الان🚨🚨#امطار_جدة #جده_الان— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) November 15, 2023
pic.twitter.com/70aEQpcTVh
أمطار غزيرة وجريان
السيول بهذه المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا
اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات
من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة،
المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي
الشرقية والرياض.
November 15, 2023
كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان، عسير.
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار
رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة
أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
جنوب شرق جدة كيلو 13#جدة_الأن 🇸🇦⚠️#jeddah— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) November 15, 2023
pic.twitter.com/jEaNU0UWWK