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شاهد.. السيول تجرف المركبات بطريق مكة القديم جنوب جدة

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سيول جدة الجارفة
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استمرارًا للتقلبات الجوية والطقس غير المستقر، جرت السيول القوية والتي جرفت المركبات بطريق مكة القديم، نتيجة هطول أمطار غزيرة على جدة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وسحب رعدية على جدة

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرفت مياه السيول والأمطار المركبات مع تساقط كميات غزيرة من الأمطار على جدة ومكة والعاصمة المقدسة.

أمطار غزيرة وجريان السيول بهذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

 كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان، عسير.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.



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