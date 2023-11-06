أخبار السعودية.. إعانة الزواج للأيتام وموعد القبول بالتجنيد الموحد

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
النيابة: إيقاف 5 مواطنين قاموا بتشكيل عصابة إجرامية لهذا الغرض
أعلنت النيابة العامة اليوم الاثنين، إيقاف 5 مواطنين قاموا بتشكيل عصابة إجرامية للسرقة.
تعرّف على سبب عدم أهلية الضمان الاجتماعي وطريقة الاعتراض
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريقة معرفة نتيجة الأهلية للضمان الاجتماعي المطور.
إعانة الزواج للأيتام.. الخطوات وشروط الاستحقاق
تمنح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إعانة زواج لطلاب دور التربية الاجتماعية من الأيتام ومن في حكمهم من ذوي الظروف الخاصة ( الذكور و الإناث)
تعرف على موعد القبول في التجنيد الموحد لحملة مختلف المؤهلات
كشفت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، عن فتح باب القبول والتجنيد الموحد في القوات المسلحة وأفرعها خلال العام 1445هـ للالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة "جندي" إلى رتبة "رقيب" على النحو التالي:
تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة على مكة والرياض ومعظم المناطق لـ11 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرًا من استمرار الحالة المطرية، ورفع المركز درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول؛ تستمر في كل المناطق حتى العاشرة مساءً.
"التعليم": 6 خطوات تحدد دور الأسرة في الانضباط المدرسي
أكدت إدارة تعليم الرياض على أن الأسرة تسهم في تعزيز الانضباط المدرسي بتعاونها مع المدرسة وتشجيع الأبناء على الالتزام والحضور والتفاعل.
تعليق الدراسة في جميع المدارس المسائية بمكة وجدة
أعلنت إدارة التعليم بمكة المكرمة تعليق الدراسة في جميع المدارس المسائية بمكة والجموم والكامل وبحرة اليوم الاثنين، بسبب الحالة الجوية.
غدًا.. "المياه الوطنية": إغلاق جزئي في طريق الملك عبدالله لهذا السبب
أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشرقي، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية عن إغلاق طريق الملك عبدالله، غدًا الثلاثاء.