الإثنين، 22 ربيع الثاني 1445 ، 06 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. إعانة الزواج للأيتام وموعد القبول بالتجنيد الموحد

أخبار السعودية
أخبار السعودية
أ أ
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

النيابة: إيقاف 5 مواطنين قاموا بتشكيل عصابة إجرامية لهذا الغرض
أعلنت النيابة العامة اليوم الاثنين، إيقاف 5 مواطنين قاموا بتشكيل عصابة إجرامية للسرقة.

تعرّف على سبب عدم أهلية الضمان الاجتماعي وطريقة الاعتراض
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريقة معرفة نتيجة الأهلية للضمان الاجتماعي المطور.

إعانة الزواج للأيتام.. الخطوات وشروط الاستحقاق
تمنح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إعانة زواج لطلاب دور التربية الاجتماعية من الأيتام ومن في حكمهم من ذوي الظروف الخاصة ( الذكور و الإناث)

تعرف على موعد القبول في التجنيد الموحد لحملة مختلف المؤهلات
كشفت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، عن فتح باب القبول والتجنيد الموحد في القوات المسلحة وأفرعها خلال العام 1445هـ للالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة "جندي" إلى رتبة "رقيب" على النحو التالي:

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة على مكة والرياض ومعظم المناطق لـ11 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرًا من استمرار الحالة المطرية، ورفع المركز درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول؛ تستمر في كل المناطق حتى العاشرة مساءً.

"التعليم": 6 خطوات تحدد دور الأسرة في الانضباط المدرسي
أكدت إدارة تعليم الرياض على أن الأسرة تسهم في تعزيز الانضباط المدرسي بتعاونها مع المدرسة وتشجيع الأبناء على الالتزام والحضور والتفاعل.

تعليق الدراسة في جميع المدارس المسائية بمكة وجدة
أعلنت إدارة التعليم بمكة المكرمة تعليق الدراسة في جميع المدارس المسائية بمكة والجموم والكامل وبحرة اليوم الاثنين، بسبب الحالة الجوية.

غدًا.. "المياه الوطنية": إغلاق جزئي في طريق الملك عبدالله لهذا السبب
أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشرقي، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية عن إغلاق طريق الملك عبدالله، غدًا الثلاثاء.

اقرأ أيضا

7474
2:48 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

الآن.. شاهد غزارة الأمطار مع السيول شرق مكة

غلق طريق الهدا
2:45 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

الأمن يقرر غلق مؤقت لطريق "الهدا" بالاتجاهين إحترازياً بسبب الأمطار

التعاون . الاسلامي
2:28 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

الأحد.. المملكة تدعو لقمة إسلامية استثنائية في الرياض لبحث العدوان على غزة

هيئة-التقويم-والتعليم-والتدريب
2:28 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

"تقويم التعليم" تطلق المرحلة الثانية من "برنامج جاهزية"

اقرأ أيضا

291 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي

"الزكاة" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع لتقديم إقراراتها

عاجل.. النيابة: إيقاف 5 مواطنين قاموا بتشكيل عصابة إجرامية لهذا الغرض

التعليم تطلق "الهاتف الاستشاري" للطبة وأولياء أمورهم

تزامنًا مع الأمطار.. "المسند" يكشف سر المنخفض الجوي

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 1:25 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. معاش الضمان الاجتماعي لهؤلاء المرضى وشروط الدعم السكني

أخبار السعودية 2:23 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. المملكة تدعو لاجتماع عاجل لمنظمة التعاون و3.7 مليار ريال لمستفيدي حساب المواطن

أهم 10 9:44 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سبب تغيير مقدار دعم حساب المواطن وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

أخبار السعودية 4:32 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. معايير صرف حساب المواطن وخفض التأمين على المركبات

اقرأ أيضا

78578
12:48 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

السيول أنهارًا.. شاهد كيف تحولت شوارع عفيف والدوادمي لبحيرات في الرياض

طريق الملك عبدالله
12:40 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

غدًا الثلاثاء.. "المياه الوطنية": إغلاق جزئي في طريق الملك عبدالله لهذا السبب

الخدمات الطبية وزارة الدفاع
12:07 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. تعرف على موعد القبول في التجنيد الموحد لحملة مختلف المؤهلات

الطلاب في المدارس
11:27 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

"التعليم": 6 خطوات تحدد دور الأسرة في الانضباط المدرسي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الراتب -- ريال - الموارد
2:02 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. "التعليم" تحدد موعد صرف مكافأة نوفمبر للطلاب وخطوات الاستعلام

أخبار السعودية
2:01 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. إعانة الزواج للأيتام وموعد القبول بالتجنيد الموحد

النيابة العامة
1:19 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. النيابة: إيقاف 5 مواطنين قاموا بتشكيل عصابة إجرامية لهذا الغرض

أمطار غزيرة على عسير
1:02 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة على مكة والرياض ومعظم المناطق لـ11 مساء

الخدمات الطبية وزارة الدفاع
12:07 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. تعرف على موعد القبول في التجنيد الموحد لحملة مختلف المؤهلات

الطلاب في المدارس
11:27 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

"التعليم": 6 خطوات تحدد دور الأسرة في الانضباط المدرسي