الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

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عاجل.. طريقة تجديد الرخصة المهنية للعاملين في منافذ بيع الذهب والمجوهرات

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الرخصة تصدر لمدة عام واحد
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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات تجديد الرخصة المهنية للعاملين في منافذ بيع الذهب والمجوهرات.

 

خطوات تجديد الرخصة المهنيةاضافة اعلان

وتتمثل الخطوات وفق ما أعلنت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" في الآتي: 
- زيارة موقع الخدمات الإلكترونية (بوابة الأفراد) اضغط هنا.
- اختيار أيقونة طلب رخصة مهنية للذهب والمجوهرات.


الشروط

أن يكون العامل سعودي الجنسية.
أن يكون من ذوي الكفاءات المهنية للعمل في هذا النشاط وفق الضوابط المحددة في بوابة الأفراد.

المستندات المطلوبة

هوية مقدم الطلب.
المؤهل العلمي.
الخبرات العملية لمن لا يحمل شهادة الثانوية العامة.

ما مدة صلاحية الرخصة؟

 مدة صلاحية الرخصة سنة واحدة.

لمن يتم تقديم الرخصة؟

الرخصة مقدمة للسعودي والخليجي 

هل يجب أن يكون العامل مسجلاً على منشأة؟

يجب أن يكون العامل مسجلاً على منشأة ليتمكن من إصدار الرخصة.
لمزيد من المعلومات بالإمكان الاطلاع على الدليل الإرشادي لخدمة إصدار رخصة مهنية للعاملين في منافذ البيع لنشاط الذهب والمجوهرات اضغط هنا.


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