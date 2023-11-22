عاجل.. طريقة تجديد الرخصة المهنية للعاملين في منافذ بيع الذهب والمجوهرات

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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات تجديد الرخصة المهنية للعاملين في منافذ بيع الذهب والمجوهرات.
خطوات تجديد الرخصة المهنية
وتتمثل الخطوات وفق ما أعلنت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" في الآتي:
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- زيارة موقع الخدمات الإلكترونية (بوابة الأفراد) اضغط هنا.
- اختيار أيقونة طلب رخصة مهنية للذهب والمجوهرات.
وعليكم السلام، أهلاً بك، هادي— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) November 22, 2023
يتم تقديم طلب إصدار رخصة مهنية للعاملين في منافذ بيع قطاع الذهب والمجوهرات من خلال الخدمات الإلكترونية (بوابة الأفراد) خدمة (طلب رخصة مهنية للذهب والمجوهرات) على الرابط التالي: https://t.co/YXLDAHnQ5P
,, شاكرين تواصلك .
الشروطأن يكون العامل سعودي الجنسية.
أن يكون من ذوي الكفاءات المهنية للعمل في هذا النشاط وفق الضوابط المحددة في بوابة الأفراد.
المستندات المطلوبةهوية مقدم الطلب.
المؤهل العلمي.
الخبرات العملية لمن لا يحمل شهادة الثانوية العامة.
ما مدة صلاحية الرخصة؟ مدة صلاحية الرخصة سنة واحدة.
لمن يتم تقديم الرخصة؟الرخصة مقدمة للسعودي والخليجي
هل يجب أن يكون العامل مسجلاً على منشأة؟يجب أن يكون العامل مسجلاً على منشأة ليتمكن من إصدار الرخصة.
لمزيد من المعلومات بالإمكان الاطلاع على الدليل الإرشادي لخدمة إصدار رخصة مهنية للعاملين في منافذ البيع لنشاط الذهب والمجوهرات اضغط هنا.