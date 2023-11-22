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لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية

876ة
برنامج الشمولية الرقمية
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أطلقت هيئة الحكومة الرقمية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، "برنامج الشمولية الرقمية".اضافة اعلان

أهداف برنامج الشمولية الرقمية

وأوضحت أن البرنامج يهدف رفع نسبة استخدام الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن للخدمات الحكومية الرقمية باستقلالية وأمان، عن طريق تمكين الجهات الحكومية من تبنِّي مفهوم الشمولية الرقمية، وتقديم خدمات ومنتجات رقمية مبتكَرة تواكب احتياجاتهم.

مبادرات حكومية لخدمة هذه الفئات

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن برنامج الشمولية الرقمية يسعى إلى تسهيل وصول ذوي الإعاقة وكبار السن إلى الخدمات وتفاعلهم معها من خلال عدد من المبادرات، منها:
1 -  إصدار معايير الوصول الرقمي، ومتابعة الالتزام بها من خلال "مؤشر نضج التجربة الرقمية" للمنصات الرقمية.
2 - تدشين معمل الشمولية الرقمية لاختبار جاهزية التقنيات المساعدة لتحسين الوصول.
3 - تقديم خدمات خاصة من خلال مركز "آمر"، وإطلاق برنامج تدريب المهارات الرقمية (قدراتك) بمسار توعوي وآخر للممارسين.
4 - إضافة فئة جديدة ضمن فئات جائزة الحكومة الرقمية لتحفيز الجهات الحكومية على تطبيق مفهوم الشمولية الرقمية.


خدمات حكومية لذوي الإعاقة وكبار السن

يُذكر أن عددًا من الجهات الحكومية بذلت جهودًا عدة لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن لخدماتها، وشملت أبرز قصص النجاح الحكومية في مجال الشمولية الرقمية:
1 - خدمة تقدير التي أطلقتها وزارة الداخلية، وخدمة كتابات العدل المتنقلة التي أطلقتها وزارة العدل.
2 - تطبيق الذكاء الاصطناعي الذي أطلقته وزارة السياحة.
3 - برنامج "مواءمة" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
4 - خدمة الاتصال المرئي التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر السعودي، لتضمن لهم مواكبة متطلبات العصر، وسهولة الاندماج في مجتمع يتيح لهم الفرص المتكافئة والمشاركة الفاعلة.


تمكين الجهات الحكومية من تبنِّي مفهوم الشمولية الرقمية

كما أصدرت هيئة الحكومة الرقمية دليلاً استرشاديًّا للشمولية الرقمية؛ بهدف تمكين الجهات الحكومية من تبنِّي مفهوم الشمولية الرقمية.

وكذلك رفع استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وفئة كبار السن للخدمات الحكومية باستقلالية، وبشكل آمن يضمن الحفاظ على خصوصية المعلومات والبيانات.

منصات تواكب احتياجات ذوي الإعاقة وكبار السن

وتعمل هيئة الحكومة الرقمية وشركاؤها من الجهات الحكومية على أنسنة الخدمات الرقمية المقدَّمة، من خلال المواءمة والامتثال لمعايير الوصول الرقمية.

وكذلك ابتكار منصات تواكب احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة وفئة كبار منصات السن، وتضمن لهم الاستفادة الكبرى من الخدمات الحكومية بشكل مُيسّر.


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