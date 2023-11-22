الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، أن نحو 24% من البالغين (15 سنة فأكثر) في المملكة يعانون من السمنة.

وأوضحت نتائج المسح الصحي الوطني، الصادر اليوم، أن 23.7 من البالغين (15 سنة فأكثر) في المملكة يعانون من السمنة.





معدلات انتشار السمنة بين الأقل من 15 عامًا.



إحصاءات تنمية الطفولة المبكرة ورفاهية الطفل



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في المقابل، أشارت إلى أن نسبة انتشار السمنة بين الأطفال في المملكة الذين تبلغ أعمارهم أقل من 15 سنة تصل إلى نحو 7.3%.وبينت النتائج، أن نسبة الأطفال الذين هم أقل من الوزن الطبيعي 41%.وبلغت نسبة البالغين الذين يتناولون الخضار والفواكه مرة أو أكثر يوميًا 36.5% و24.8% على التوالي.وأظهرت النتائج أن نسبة البالغين المدخنين لأي نوع من أنواع التبغ بلغت 18%.من جهة أخرى، أظهرت إحصاءات تنمية الطفولة المبكرة ورفاهية الطفل 2023، أن 80.1% من الأطفال في المملكة (تتراوح أعمارهم بين 24 شهرًا – 59 شهرًا) يسيرون على مسار النمو الصحيح، في مجالات الصحة والتعلم والرفاه النفسي والاجتماعي.وسجلت النشرة، أن 85.49% من الإناث يسرن على المسار الصحيح للنمو في مجالات الصحة والتعلم والرفاه النفسي والاجتماعي، مقارنة بالذكور 76.36% على مستوى المملكة.وتصدرت منطقة تبوك أعلى قيمة لمؤشر تنمية الطفولة المبكرة بنسبة 83.9%، وكانت أقل قيمة للمؤشر في منطقة جازان بنسبة 75.9%.



