بالتواريخ.. تعرف على أحدث مزادات هيئة الزكاة والضريبة

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تنظيم سلسة من المزادات العلنية لبيع سيارات وبضائع منوعة في العديد من موانئها، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة. اضافة اعلان



وفيما يلي التفاصيل:



جمرك الخفجي



جمرك ميناء جدة الاسلامي



جمرك الدرة

