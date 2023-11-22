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بالتواريخ.. تعرف على أحدث مزادات هيئة الزكاة والضريبة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تنظيم سلسة من المزادات العلنية لبيع سيارات وبضائع منوعة في العديد من موانئها، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.اضافة اعلان

وفيما يلي التفاصيل:

جمرك الخفجي

بيع بضائع منوعة وسيارات متروكة  
تاريخ المزاد
2023-12-14
قد يتم استبعاد بعض البضائع المعروضة والسيارات في حال قام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.

جمرك ميناء جدة الاسلامي

بيع بضائع منوعة وشاحنات متروكة 
تاريخ المزاد
2023-12-06
قد يتم استبعاد بعض البضائع المعروضة والسيارات في حال قام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.

جمرك الدرة

بيع بضائع منوعة وسيارات متروكة 
تاريخ المزاد
2023-11-29
قد يتم استبعاد بعض البضائع المعروضة والسيارات في حال قام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.
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