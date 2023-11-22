بالتواريخ.. تعرف على أحدث مزادات هيئة الزكاة والضريبة

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تنظيم سلسة من المزادات العلنية لبيع سيارات وبضائع منوعة في العديد من موانئها، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.
وفيما يلي التفاصيل:
جمرك الخفجيبيع بضائع منوعة وسيارات متروكة
تاريخ المزاد
2023-12-14
قد يتم استبعاد بعض البضائع المعروضة والسيارات في حال قام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.
جمرك ميناء جدة الاسلاميبيع بضائع منوعة وشاحنات متروكة
تاريخ المزاد
2023-12-06
قد يتم استبعاد بعض البضائع المعروضة والسيارات في حال قام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.
جمرك الدرةبيع بضائع منوعة وسيارات متروكة
تاريخ المزاد
2023-11-29
قد يتم استبعاد بعض البضائع المعروضة والسيارات في حال قام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.
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