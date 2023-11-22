تعرف على أهم مزايا الجواز السعودي الإلكتروني

4 مميزات:



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أهم خدمات الجوازات المقدمة عبر أبشر





خدمة الوثائق الرقمية





تتيح منصة أبشر خدمة إصدار وتجديد الجواز السعودي إلكترونيًا عبر الهوية الوطنية، بكل سهولة.ويتضمن الجواز السعودي الإلكتروني عدة مميزات أبرزها:1- شريحة إلكترونية تحتوي بيانات مشفرة لحماية بيانات حامل الجواز.2- مصمم بأعلى المواصفات الأمنية الحديثة.3- خاصية التحقق الآلي عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية حول العالم.4- متوافق مع متطلبات منظمة الطيران المدني.هوية المقيم الرقميةخدمة الوثائق الرقمية عبر منصة أبشر تتيح استعراض هوية مقيم الرقمية لأفراد الأسرة.سداد المدفوعات الحكومية لإصدار أو تجديد جواز السفرتتيح الخدمة للمواطن إمكانية سداد رسوم إصدار أو تجديد الجواز من خلال منصة أبشر إضافة إلى قنوات السداد البنكية الأخرى.تتيح للمقيم استعراض الهوية الرقمية لأفراد أسرته واستخدامها أو الرجوع لها عند الحاجة عبر حسابه على منصة أبشر الإلكترونية.الاستعلام العام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودةتمكن هذه الخدمة من الاستفسار عن صلاحية وتفاصيل تأشيرة الخروج والعودة.إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا للعمالة المنزلية خلال فترة التجربةتمكن هذه الخدمة أصحاب العمل من إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، خلال فترة التجربة (90 يوم) لمن لم يصدر له هوية مقيم وفق الشروط التالية:ألا يكون العامل مسجل كمتوفى أو متغيب عن العمل أو خارج المملكة.خلو سجل العامل من المخالفات المرورية.صلاحية جواز سفر العامل يجب أن تكون 60 يوم أو أكثر.