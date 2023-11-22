عاجل.. "التجارة" توضح طريقة وخطوات نقل ملكية السجل التجاري

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حسمت وزارة التجارة، أمر نقل السجل التجاري من مدينة إلى أخرى، مؤكدة أن هذا الأمر غير ممكن.



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إلغاء وشطب السجل التجاري السابق.





إصدار السجل التجاري إلكترونيًا



وفي حالة الرغبة بنقل النشاط التجاري من منطقة أو مدينة إلى منطقة أو مدينة أخرى، فإن على مالك النشاط إلغاء وشطب السجل التجاري السابق، وإصدار سجل تجاري جديد في المدينة المراد مزاولة النشاط التجاري بها، إذ لا يمكن نقل السجل التجاري من مدينة إلى أخرى.وأضافت "التجارة" بأنها تمكّن من إصدار خدمة السجل التجاري إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة، وذلك عبر رابط الخدمة: هنـــا

وحول رسوم الخدمة، أوضحت "التجارة" انها تبلغ 200 ريال للسجل التجاري الرئيس، و100 ريال للسجل التجاري الفرعي (للسنة الواحدة)، وتضاف عليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط للسجل والدرجة لكل سنة.





طريقة الحصول على الخدمة يدويًا





خطوات نقل ملكية السجل التجاري



ونوهت أنه في حال تعثر الحصول على الخدمة إلكترونيًا بعد يوم عمل كامل، فيمكن زيارة فروع الوزارة في أوقات عمل الدوام الرسمي للحصول على الخدمة يدويًا، من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 ص إلى 2:30 ص.1ـ الضغط على ابدأ الخدمة.2ـ إدخال المعلومات المطلوبة.3ـ الدخول إلى الحساب (اسم المستخدم وكلمة المرور).4ـ الضغط على أيقونة سجلاتي التجارية.5ـ الضغط على الاختيارات الموجودة أمام السجل التجاري ومن ثم اختيار أيقونة "نقل ملكية السجل التجاري".6ـ تعبئة بيانات الطلب مع إرفاق عقد المبايعة والتنازل، يذكر فيه الأطراف ورقم السجل التجاري والضغط على أيقونة (إرسال الطلب) .7ـ يتم تدقيق الطلب من قبل المدقق، وبعد الموافقة يتم الضغط على أيقونة (استكمال الطلب) من خانة طلباتي وإرسال رمز التحقق إلى رقم جوال المشتري.8ــ بعد إدخال الرمز والتحقق يتم الضغط على أيقونة (إتمام الطلب) ليتم إصدار فاتورة سداد ترسل كرسالة نصية لهاتفك.9ـ يتم سداد الفاتورة عبر قنوات السداد المختلفة.