لخدمة ضيوف الرحمن.. استمرار العمل على إنهاء طريق السيل الكبير/ الرياض/ الطائف

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أعلنت الهيئة العامة للطرق، عن استمرار العمل على تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين طريق السيل الكبير وطريق الرياض الطائف السريع. اضافة اعلان





خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين





أهداف المشروع الـ 6





طول الطريق الجديد 28 كم





المرحلة الأولى:





المرحلة الثانية:





المرحلة الثالثة:



وأكدت الهيئة على أنها تهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن وتحويل حركة الشاحنات، وأنها تعمل على طريق السيل الكبير بأعلى معايير الجودة والسلامة.وقالت الهيئة في منشور لها على صفحتها الرسمية في "إكس" إنها تسعى لتحقيق 6 أهداف من وراء إنجاز العمل في هذا الطريق هي:1ـ زيادة الطاقة الاستيعابية للمعتمرين لـ 30 مليون معتمر.2ـ رفع مستوى السلامة.3ـ اختصار زمن الرحلة بين جدة ومكة والرياض.4ـ تسهيل وصول المعتمرين من مطار الطائف.5ـ تحسين البنية التحتية للطرق.6ـ تحويل حركة الشاحنات عن دخول الطائف.وأشارت الهيئة إلى أن طول الطريق الجديد 28 كم، ويحتوي على 3 مسارات في كل اتجاه، وقد تم إنجاز أكثر من 50% منه حتى الآن.وأوضحت الهيئة أن المشروع يمر بـ 3 مراحل:طولها 8 كم نسبة الإنجاز فيها بلغت 75.9%.طولها 15 كم، وتم إنجاز نسبة 47.4% منها.طولها 5 كم، وتم إنجاز نسبة 19% منها.