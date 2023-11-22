تحذير عاجل.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)

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قال المحامي فيصل الرميح، إن استخدام الصوت بدون إذن صاحبه يُعد جريمة، محذرًا أيضًا من أن التصوير بدون إذن جريمة حتى لو لم يتم النشر. اضافة اعلان

وأضاف في مقابلة مع فضائية "روتانا خليجية"، أن الجرائم المعلوماتية لابد أن تكون المخالفة فيها قصد جنائي، مثل الاعتداء على المال العام (المادة السابعة)، أو الإضرار بالآخرين (المادة الثالثة).

وأشار إلى أنه في حال توافر ذلك يندرج في إطار الجرائم المعلوماتية.





أركان الجريمة



مخالفة نشر



المحامي فيصل الرميح: استخدام الصوت بدون إذن صاحبه يُعد جريمة، والتصوير بدون إذن أيضاً جريمة حتى لو لم يتم النشر. #روتانا_خليجية pic.twitter.com/KhyRttnTJ0 المحامي فيصل الرميح: استخدام الصوت بدون إذن صاحبه يُعد جريمة، والتصوير بدون إذن أيضاً جريمة حتى لو لم يتم النشر #برنامج_ياهلا November 21, 2023

وأوضح الرميح، أن أي جريمة لها ثلاث أركان:- الركن المادي، وجود الجريمة، مثال استخدام الشبكة المعلوماتية أو وجود الفعل.- القصد الجنائي، وهو أن ينوي ارتكاب جريمة - الإساءة.- المادة الشرعية، التي تُجرّم هذا الفعل.وبين المحامي أنه إذا لم يكن هذا موجودًا فلا يندرج في إطار الجريمة المعلوماتية، بل يعد من مخالفات حقوق الملكية الفكرية، أو مخالفات النشر، مشددًا على أن المتضرر له حق مقاضاة الشخص المتورط في ذلك.وحذر من أن التصوير بدون إذن "مخالفة نشر"، يحق للشخص الذي تم تصويره أن يقاضي الشخص الذي قام بتصويره، وفي حال نشرها لأي سبب من الأسباب.وأشار إلى أن المحتوى إذا تم التلاعب فيه باستخدام الذكاء الاصطناعي، قد يؤدي إلى الدخول في مشكلة جديدة.لكنه ذكر أنه لا توجد أنظمة فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الجانب.