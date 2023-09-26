الثلاثاء، 11 ربيع الأول 1445 ، 26 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أهم 10.. قرارات مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد وإنذار أحمر من الأرصاد

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراءاضافة اعلان

أعرب سمو ولي العهد،  خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، عن الشكر لقادة الدول الشقيقة والصديقة، على ما أبدوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة للمملكة.. المزيد هنا

إنذار أحمر على "جازان".. الأرصاد تكشف تفاصيل التغيرات المفاجئة

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأحمر على منطقة جازان، محذرا من أمطار غزيرة.. المزيد هنا

سيول جارفة في مدركة شمال مكة

وثق مقطع فيديو سيول شديدة في مدركة شمال شرق مكة المكرمة عصر اليوم الثلاثاء.. المزيد هنا

"الزكاة والضريبة": غرامات لا تشملها مبادرة الإعفاء.. تعرّف عليها

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن غرامات عدة لا تشملها مبادرة الإعفاء من الغرامات.. المزيد هنا

مهلة 30 يوما لتسجيل أوقاف الجمعيات والمؤسسات الأهلية

دعا المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المؤسسات والجمعيات الأهلية، إلى الإسراع في تسجيل الأوقاف التي تخضع رقابتها لدى الهيئة العامة للأوقاف.. المزيد هنا

سفير المملكة يصل فلسطين ويؤكد العمل لإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشرقية

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فلسطين نايف بن بندر السديري، إن المملكة عمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.. المزيد هنا

فيديو مؤثر.. الشاب "الشيطان" الذي اشتهر بإلحاده يعلن إسلامه

وثق مقطع فيديو، لحظة نطق شاب اشتهر بإلحاده، بالشهادتين وإعلانه إسلامه. 
وظهر الفيديو "إيفي بيكان"، والذي كان يُعرّف نفسه بـ "الشيطان".. المزيد هنا

4 مطارات تسمح بدخول الأدوية الخاضعة للرقابة.. تعرف عليها

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أن هناك أدوية لا يُسمح بدخولها إلا عن طريق 4 مطارات.. المزيد هنا

توضيح من حساب المواطن حول قيمة الدعم بعد حذف أحد التابعين

أصدر حساب المواطن، توضيحًا بخصوص تسجيل أحد التابعين مستقلاً، وتأثير ذلك على قيمة الدعم المقدم للأسرة. أصدر حساب المواطن، توضيحًا بخصوص تسجيل أحد التابعين مستقلاً، وتأثير ذلك على قيمة الدعم المقدم للأسرة.. المزيد هنا




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