الثلاثاء، 11 ربيع الأول 1445 ، 26 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

"الزكاة والضريبة": غرامات لا تشملها مبادرة الإعفاء.. تعرّف عليها

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن غرامات عدة لا تشملها مبادرة الإعفاء من الغرامات. 
وتضم قائمة الغرامات غير المغفاة، وفق الدليل الإرشادي الذي نشرته الهيئة عبر حسابها في منصة "إكس"، الآتي: اضافة اعلان
-الغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة من 1 يونيو 2022م.
-الغرامــات المترتبة على مخالفات التهــرب الضريبـي. ومنها غرامات:
أ. التأخر في السداد وتقديم اإلقرار
. التأخر في التسجيل
. تعديل اإلقرارات
. الفحص الميداني


مبادرة الإعفاء من الغرامات

وكانت الهيئة أعلنت تمديد المبادرة التي انتهت في 31 مايو 2023م حتى 31 ديسمبر القادم، حرصًا منها لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط، للاستفادة من المبادرة، وتحقيقًا لغاياتها وأهدافها، والتي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.
وأوضحت إلى أن الغرامات المشمولة في المبادرة هي:
-غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية.
-غرامة التأخر في السداد.
-غرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.
-غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة.
-غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

شروط الاستفادة من المبادرة

وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة:
-أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي.
-أن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة والتـــي لم يســـبق تقديمها مـــن قبل.
-الإفصـــاح عن كافة الضرائـــب غير المفصح عنها بشـــكل صحيح.
-ســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات التي ســـيتم تقديمها أو تعديلهـــا للإفصاح بشـــكل صحيح عـــن الالتزامات الضريبية المســـتحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها.
أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.
المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.

الدليل الإرشادي

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني.
ويتضمن الدليل شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة.
علاوة على خطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية.
ودعت الهيئة إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر:
 الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
-حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care )، أو من خلال البريد الإلكتروني([email protected]).
-المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة. (zatca.gov.sa)
يُشار إلى أن مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية تأتي امتدادًا لمبادرات الهيئة السابقة التي أطلقتها بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها.

اقرأ أيضا

08-0ظ
1:59 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

بشرى من "أمازون".. فتح باب التوظيف بمختلف مناطق المملكة

حساب المواطن
11:53 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

توضيح من حساب المواطن حول قيمة الدعم بعد حذف أحد التابعين

5bfbfae725277
11:07 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوات للتقديم في برنامج "ماهر 12/12" لتأهيل الكوادر المتخصصة

اختبار الأختبارات اختبارات
10:57 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

في اليوم الثاني.. تعرف على خطوات التسجيل في اختبار ‫القدرة المعرفية الورقي

اقرأ أيضا

بشرى للخريجين.. "الطاقة" تطرح عشرات الوظائف في جميع المناطق

رسميًا.. تحديد موعد صرف إعانة التأهيل الشامل

بعد يومين من إيداعه.. تنويه مهم لمن لم يحصل على دعم سكني حتى الآن

فتح التقديم على عشرات الوظائف الطبية في وزارة الدفاع

توضيح من سكني بخصوص ضريبة التصرفات العقارية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض 5:16 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

هل هناك رسوم لطباعة البطاقة الجمركية؟ الزكاة والجمارك توضح

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض 12:33 ص الجمعة، 08 سبتمبر 2023

مواطن يشكو تعليق شحنة .. والزكاة والضريبة والجمارك تعلق

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض 6:03 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

هل زوجة المواطن الخليجية تُعفى من ضريبة الخدمات الصحية.. الزكاة تجيب؟

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض 7:07 م الأربعاء، 30 أغسطس 2023

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

اقرأ أيضا

222
1:35 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

ينتهي غدًا.. استمرار التقديم في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف بقطاع الطيران

حساب المواطن - التسجيل
10:56 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن للمقيمين خارج المملكة بخصوص صرف الدعم

7غ876 8 686
10:10 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 8 خطوات لطلب تحول خدمة ورقية إلى رقمية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
8:00 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

توضيح مهم حول تأثير إيقاف الخدمات على التسجيل في التأمينات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
2:05 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. اختبار ‫القدرة المعرفية وعشرات الوظائف بـ"الطاقة"

08-0ظ
1:59 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

بشرى من "أمازون".. فتح باب التوظيف بمختلف مناطق المملكة

1-336
1:56 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

حبس "خطّابة" كويتية 6 أشهر.. نصبت على راغبي الزواج واستولت على أموالهم

عسير
1:45 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

بقيمة 240 مليار ريال.. ثروات وكنوز هائلة في عسير تعزز الصناعة الوطنية

شاب الإسلام
12:55 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

فيديو مؤثر.. الشاب "الشيطان" الذي اشتهر بإلحاده يعلن إسلامه

أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية
12:55 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

وزير الموارد البشرية يطلق الدورة الثالثة للجائزة الوطنية للعمل التطوعي