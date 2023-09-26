"الزكاة والضريبة": غرامات لا تشملها مبادرة الإعفاء.. تعرّف عليها

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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن غرامات عدة لا تشملها مبادرة الإعفاء من الغرامات.

وتضم قائمة الغرامات غير المغفاة، وفق الدليل الإرشادي الذي نشرته الهيئة عبر حسابها في منصة "إكس"، الآتي: اضافة اعلان

-الغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة من 1 يونيو 2022م.

-الغرامــات المترتبة على مخالفات التهــرب الضريبـي. ومنها غرامات:

أ. التأخر في السداد وتقديم اإلقرار

. التأخر في التسجيل

. تعديل اإلقرارات

. الفحص الميداني



مبادرة الإعفاء من الغرامات



شروط الاستفادة من المبادرة



الدليل الإرشادي

