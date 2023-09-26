4 مطارات تسمح بدخول الأدوية الخاضعة للرقابة.. تعرف عليها

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أن هناك أدوية لا يُسمح بدخولها إلا عن طريق 4 مطارات.
تشمل الملك خالد في الرياض، والملك عبدالعزيز بجدة، والملك فهد
في الدمام، ومحمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.
وتعتزم الهيئة وضع اشتراطات لنقل وتخزين المنتجات الخاضعة لإشراف قطاع الدواء عن طريق المنافذ الجمركية.
دخول الأمصال واللقاحات والأدوية
وهناك منافذ يُسمح فيها بدخول الأمصال واللقاحات والأدوية، تحتاج لدرجات حفظ
أقل من 8 درجات مئوية، وعددها 14 منفذًا.
جاء ذلك في مشروع الهيئة الذي طرحته للعموم عبر منصة «استطلاع»، موضحة فيه شروط النقل والتخزين، ومواصفات مؤشرات قياس درجات الحرارة المطلوب توفيرها في الشحنات.
- أن يتم توريد
الشحنات عن طريق المنافذ المعتمدة من قِبل الهيئة.
شروط نقل وتخزين الأدوية
- توريد الأدوية والمستحضرات من بلد المنشأ مباشرة أو حسب ما هو مسجل لدى الهيئة.
- يجب أن يتم التوريد والنقل للمملكة بحاويات مبردة.
- وضع مؤشرات لقياس درجة الحرارة وفق ما هو موضح بجميع الشحنات المستوردة.
1- مطار الملك
خالد الدولي في الرياض
14 منفذًا يسمح بدخول الأدوية
2- مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة
3- مطار الملك فهد الدولي في الدمام
4- مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
5- ميناء الملك عبد العزيز الدولي في الدمام
6- ميناء الملك عبدالله برابغ
7- ميناء جدة الإسلامي
8- ميناء الرياض الجاف
9- منفذ البطحاء
10- منفذ جسر الملك فهد
11- منفذ الخفجي
12- منفذ الحديثة
13- منفذ الطوال
14- منفذ سلوى