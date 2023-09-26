الثلاثاء، 11 ربيع الأول 1445 ، 26 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

4 مطارات تسمح بدخول الأدوية الخاضعة للرقابة.. تعرف عليها

دخول الادوية
دخول الأدوية من المطارات
أ أ
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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أن هناك أدوية لا يُسمح بدخولها إلا عن طريق 4 مطارات.

تشمل الملك خالد في الرياض، والملك عبدالعزيز بجدة، والملك فهد في الدمام، ومحمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.اضافة اعلان
وتعتزم الهيئة وضع اشتراطات لنقل وتخزين المنتجات الخاضعة لإشراف قطاع الدواء عن طريق المنافذ الجمركية.


دخول الأمصال واللقاحات والأدوية

وهناك منافذ يُسمح فيها بدخول الأمصال واللقاحات والأدوية، تحتاج لدرجات حفظ أقل من 8 درجات مئوية، وعددها 14 منفذًا.
جاء ذلك في مشروع الهيئة الذي طرحته للعموم عبر منصة «استطلاع»، موضحة فيه شروط النقل والتخزين، ومواصفات مؤشرات قياس درجات الحرارة المطلوب توفيرها في الشحنات.


شروط نقل وتخزين الأدوية

- أن يتم توريد الشحنات عن طريق المنافذ المعتمدة من قِبل الهيئة.
- توريد الأدوية والمستحضرات من بلد المنشأ مباشرة أو حسب ما هو مسجل لدى الهيئة.
- يجب أن يتم التوريد والنقل للمملكة بحاويات مبردة.
- وضع مؤشرات لقياس درجة الحرارة وفق ما هو موضح بجميع الشحنات المستوردة.


14 منفذًا يسمح بدخول الأدوية

1- مطار الملك خالد الدولي في الرياض
2- مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة
3- مطار الملك فهد الدولي في الدمام
4- مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
5- ميناء الملك عبد العزيز الدولي في الدمام
6- ميناء الملك عبدالله برابغ
7- ميناء جدة الإسلامي
8- ميناء الرياض الجاف
9- منفذ البطحاء
10- منفذ جسر الملك فهد
11- منفذ الخفجي
12- منفذ الحديثة
13- منفذ الطوال
14- منفذ سلوى

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