4 مطارات تسمح بدخول الأدوية الخاضعة للرقابة.. تعرف عليها

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أن هناك أدوية لا يُسمح بدخولها إلا عن طريق 4 مطارات.

تشمل الملك خالد في الرياض، والملك عبدالعزيز بجدة، والملك فهد في الدمام، ومحمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة. اضافة اعلان

وتعتزم الهيئة وضع اشتراطات لنقل وتخزين المنتجات الخاضعة لإشراف قطاع الدواء عن طريق المنافذ الجمركية.





دخول الأمصال واللقاحات والأدوية

وهناك منافذ يُسمح فيها بدخول الأمصال واللقاحات والأدوية، تحتاج لدرجات حفظ أقل من 8 درجات مئوية، وعددها 14 منفذًا.

جاء ذلك في مشروع الهيئة الذي طرحته للعموم عبر منصة «استطلاع»، موضحة فيه شروط النقل والتخزين، ومواصفات مؤشرات قياس درجات الحرارة المطلوب توفيرها في الشحنات.





شروط نقل وتخزين الأدوية





14 منفذًا يسمح بدخول الأدوية



- أن يتم توريد الشحنات عن طريق المنافذ المعتمدة من قِبل الهيئة.- توريد الأدوية والمستحضرات من بلد المنشأ مباشرة أو حسب ما هو مسجل لدى الهيئة.- يجب أن يتم التوريد والنقل للمملكة بحاويات مبردة.- وضع مؤشرات لقياس درجة الحرارة وفق ما هو موضح بجميع الشحنات المستوردة.1- مطار الملك خالد الدولي في الرياض2- مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة3- مطار الملك فهد الدولي في الدمام4- مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة5- ميناء الملك عبد العزيز الدولي في الدمام6- ميناء الملك عبدالله برابغ7- ميناء جدة الإسلامي8- ميناء الرياض الجاف9- منفذ البطحاء10- منفذ جسر الملك فهد11- منفذ الخفجي12- منفذ الحديثة13- منفذ الطوال14- منفذ سلوى