أهم 10.. تنفيذ الشرع في عبدالرحمن القحطاني بالرياض و150 ألف ريال دعم من "سكني"

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





قتل مواطنًا بهذه الطريقة.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بجان في الرياض



أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه.. المزيد هنا





توضيح مهم من "الجوازات" بشأن إجراءات دخول طفل ولد خارج المملكة



كشف المديرية العامة للجوازات، أن إجراءات دخول الأطفال الذي ولدوا في دول خارج المملكة.. المزيد هنا



مساند يوضح المهن المتاح استقدامها من دولة بوروندي



أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، أن استقدام العمالة من دولة بوروندي متاح حالياً.. المزيد هنا





"هدف" يوضح حقيقة إيقاف إعانة البحث عن عمل بعد مرور عامين من التخرج



أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أنه عند صرف أول دفعة في إعانة البحث عن عمل بأقل من 2000 ريال للمستفيد.. المزيد هنا



بشرى بخصوص نهاية فصل الصيف وحدوث تغير في درجات الحرارة



أكدت الجمعية الفلكية بجدة، أنه خلال شهر سبتمبر الجاري ينتهي فصل الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.. المزيد هنا





لاستمرار الدعم.. تنبيه مهم من حساب المواطن لمن يحصلون على رواتب التقاعد



اشترط حساب المواطن على المواطنين الحاصلين على رواتب التقاعد الإفصاح عن ذلك ضمن مصادر الدخل في برنامج الدعم.. المزيد هنا



تصل لـ267 ألف دولار.. مقترح بفرض غرامة على تكاليف الزواج الباهظة في المملكة



اقترح الكاتب والباحث، الدكتور بدر بن سعود، فرض غرامة على أولئك الذين يبالغون في تكاليف حفلات الزواج، أسوة بالتجربة الهندية في هذا الصدد.. المزيد هنا



الصفقة الكبرى.. أرامكو تدرس طرح حصة من أسهمها بقيمة 50 مليار دولار



تدرس المملكة طرح حصة من شركة أرامكو للاكتتاب العام بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار، حسب "الوطن" التي نقلت عن مصادر صحفية أجنبية.. المزيد هنا



بشرى من سكني.. دعم غير مسترد بقيمة 150 ألف ريال



أتاح برنامج سكني الحصول على دعم غير مسترد بقيمة 150 ألف ريال للعديد من المنتجات.. المزيد هنا



تصل لحد استدعاء الأمن.. التعليم تتوعد الطالب المعتدي على المعلمين بهذه العقوبات



توعدت وزارة التعليم، الطالب الذي يتورط في الاعتداء على المعلمين والإداريين بالحسم من درجاته، واستدعاء الجهات الأمنية له.. المزيد هنا



