الثلاثاء، 11 ربيع الأول 1445 ، 26 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

مهلة 30 يوما لتسجيل أوقاف الجمعيات والمؤسسات الأهلية

اوقاف
تسجيل الأوقاف
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دعا المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المؤسسات والجمعيات الأهلية، إلى الإسراع في تسجيل الأوقاف التي تخضع رقابتها لدى الهيئة العامة للأوقاف. اضافة اعلان
استنادًا إلى المادة الثامنة من لائحة تنظيم أعمال النظارة، التي تلزم الناظر بتسجيل الوقف وجميع الأصول الموقوفة المرتبطة به لدى الهيئة.


الموقع الإلكتروني للهيئة

وذلك خلال فترة لا تزيد عن 30 يوم عمل من تاريخ توثيقه لدى الجهة المختصة أو تاريخ نفاذ اللائحة، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
ويتطلب تسجيل الوقف تحديث بيانات ومعلومات الوقف لدى الهيئة خلال فترة لا تتجاوز 15 يوم عمل، في حال انتهاء صلاحية شهادة تسجيل الوقف الصادرة من الهيئة.


تغيير جوهري يؤثر على الوقف

وتحديث البيانات أيضا في حالة حدوث أي تغيير جوهري يؤثر على الوقف سواءً كان ذلك تغييرًا في الأصل الموقوف أو الموقوف عليهم أو في النظارة.
وتهدف لائحة تنظيم أعمال النظارة إلى تحقيق 4 مهام رئيسية، وهي: ضبط أعمال النظارة وتنظيمها بما يحقق هدف الواقف، ورفع كفاءة النظار، وتعزيز مبادئ الشفافية والرقابة على أعمال النظارة.


ارتفاع قيمة أصول القطاع غير الربحي

يُذكر أن ارتفاع قيمة الأصول مع أهداف التنمية المستدامة للقطاع غير الربحي التي تتبناها رؤية 2030، تسهم في نمو القطاع بنسبة تتراوح بين 1 إلى 5 % من إجمالي الناتج المحلي.
جاء ذلك خلال دراسة أجرتها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وحددت الهيئة العامة للأوقاف غرامة مالية لا تتجاوز الـ 500 ألف ريال، حال ثبوت مخالفة لأي حكم من أحكام لائحة تنظيم أعمال النظارة بعد اعتمادها ضد ناظر الوقف المخالف.

أيقاف عمل الناظر

وإيقاف عمل الناظر في النظارة بمدة لا تتجاوز 90 يومًا من ارتكاب المخالفة، أو إنذاره، أو بجمع إحدى العقوبات المذكورة، وذلك بما يراعي جسامة المخالفة وآثارها وظروف ارتكابها.

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