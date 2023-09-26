إنذار أحمر على "جازان".. الأرصاد تكشف تفاصيل التغيرات المفاجئة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأحمر على منطقة جازان، محذرا من أمطار غزيرة.





تأثيرات مصاحبة:

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أمطار وسيول ورياح وصواعق وحبات البرد



الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً



سيول وأمطار ورياح على هذه المناطق



الدفاع المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذر



وقال إنه من المتوقع كذلك وجود تأثيرات مصاحبة مثل الرياح السريعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.وأضاف المركز أن بداية الإنذار ستكون اليوم الثلاثاء من الساعة الثالثة عصرا وحتى العاشرة مساء.في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تحذيرًا من هطول أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومنطقة مكة المكرمة.وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الحالة يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.وبيَّن المركز، أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، وقع المركز الوطني للأرصاد ستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.وبين أن الحالة مصحوبة بزخات من البرد و رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على عدد من مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.