عاجل.. لصاحب العمل هذه أبرز فوائد خدمة "حماية الأجور" للعمالة المنزليَّة

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أعلن متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد الرزقي، أن خدمة "حماية الأجور" تنطبق على العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وتحدد الآلية التي يتم من خلالها دفع رواتب العامل، وهي البنوك المعتمدة في منصة "مساند" .

وقال في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إن هذه الخدمة تعزز إثبات رواتب العمالة المنزلية، وتسهل ذلك على صاحب العمل عند انتهاء الإجراءات الخاصة بالعامل أو عند سفره أيضًا.،





خدمة حماية الأجور



موعد تطبيق خدمة "حماية الأجور" لرواتب العمالة المنزلية



فوائد خدمة "حماية الأجور" لرواتب العمالة المنزلية



وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الاثنين الماضي عن إطلاق خدمة "حماية الأجور" لرواتب العمالة المنزليَّة.وتهدف الخدمة إلى ضمان الشَّفافيَّة في عمليَّة دفع الرَّواتب وتسهيلها؛ من خلال استخدام المحافظ الرَّقميَّة، والبنوك المعتمدة عبر منصَّة "مساند". هذه الخدمة تُعزِّز من الأمان والموثوقيَّة في نقل الأجور، ممَّا يحفظ حقوق الأطراف التَّعاقديَّة.يبدأ تطبيق الخدمة اعتبارًا من 1 يوليو 2024م على العمالة المنزليَّة القادمة بموجب عقود جديدة، أمَّا العقود الحاليَّة فسوف يتمُّ التَّطبيق عليها بشكلٍ تدريجيٍّ على مراحل حسب عدد العمالة المنزليَّة لدى كلّ صاحب عمل.وتطبق الخدمة على أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من أربعة عُمَّال منزليين، اعتبارًا من 1 يناير 2025م.أمَّا أصحاب العمل الذين لديهم ثلاثة عُمَّال فأكثر فستطبق عليهم في 1 يوليو 2025م، في حين أنَّ من لديهم عاملان فأكثر ستطبَّق الخدمة عليهم في 1 أكتوبر 2025م،ومن المقرَّر أن تشمل الخدمة جميع العمالة المنزليَّة بحلول 1 يناير 2026م.علمًا أنَّ هذه الخدمة متاحة عبر منصَّة "مساند" منذ 1 إبريل 2022م، وقد لاقت تفاعلًا إيجابيًّا واسعًا من العملاء، وأطراف العلاقة التَّعاقديَّة.الجدير بالذّكر أنَّ خدمة دفع رواتب العمالة المنزليَّة عبر القنوات الرَّسميَّة المحدَّدة تشمل عددًا من الفوائد لصاحب العمل؛ حيث تُعزِّز إثبات الرَّواتب للعمالة المنزليَّة؛ وتُسهِّل على صاحب العمل إنهاء الإجراءات الخاصَّة بالعامل عند انتهاء العلاقة التَّعاقديَّة أو عند سفره، وكذلك تُؤدّي إلى حماية صاحب العمل والعامل عند نشوب الخلاف لا قدَّر الله.