الجمعة، 09 ذو القعدة 1445 ، 17 مايو 2024

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درجات الحرارة.. المدينة الأعلى حرارة اليوم بـ 43 مئوية

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درحات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 43 درجة في المدينة المنروة وأقلها 14 درجات في السودة بمنطقة عسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 42 درجة في مكة المكرمة ووادي الدواسر، و41 في عرفات ومنى ومزدلفة، و40 في الدمام وينبع، و38 في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 14، والقريات 15، وطريف 16، الباحة 15، وطريف 16، وأبها 18، والطائف 19 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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