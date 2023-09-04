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أهم 10.. ولي العهد يؤسس منظمة عالمية وتفاصيل برنامج الولاء الوظيفي

أهم 10
أهم 10
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يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام موجزًا بأهم 10 أخبار تناولها اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. ولي العهد يُعلن تأسيس المملكة لمنظمةٍ عالميةٍ للمياه مقرها الرياض


أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. المزيد هنا




رسميًا.. حساب المواطن يصرف دفعة سبتمبر في هذا الموعد

أعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة 70 – شهر سبتمبر في حسابات المستفيدين يوم الأحد المقبل.. المزيد هنا

 


وزير الموارد البشرية يدشّن برنامج الولاء الوظيفي "دوم" لموظفي القطاع العام

دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ اليوم الاثنين، بمدينة الرياض، برنامج الولاء الوظيفي "دوم.. المزيد هنا

 


بدءًا من اليوم.. خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية التربوي

يبدأ التسجيل في الاختبار التربوي العام للرخص المهنية للوظائف التعليمية، اعتبارًا من اليوم الاثنين، للمعلمات.. المزيد هنا

 


"التعليم" للمدارس: الاحتفاء باليوم الوطني الـ 93 لمدة 4 أيام

وجهت وزارة التعليم، بتفعيل مناسبة اليوم الوطني الـ 93 لعام 2023 في المدارس بالمناطق والمحافظات، لمدة أربعة أيام.. المزيد هنا

 



تعرف على حالات إصابات العمل وطرق الإبلاغ عنها

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الحالات التي ينطبق عليها إصابة العمل.وأشارت عبر خدمة.. المزيد هنا

 

تنبيه من "إيجار" حول تسديد دفعاتك الإيجارية القادمة

تساعدك تنبيهات برنامج "إيجار" على تذكر موعد دفعتك الإيجارية القادمة من خلال خدمة التنبيهات، التي تصل إلى هاتفك قبل موعد السداد بوقت مناسب.. المزيد هنا

حقيقة فرض رسوم على طباعة البطاقة الجمركية


أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على عدم وجود رسوم لطباعة البطاقة الجمركية، وأنها تطبع مجانا.. المزيد هنا

 



خسر فلذة كبده وطلق زوجته .. سجين يروي قصته مع المخدرات


روى سجين قصة مؤثرة ، بسبب تعاطيه المخدرات ونهايته الحتمية نتيجة الاتجار بها، مؤكدا أنه خسر كل شيء بسببها.. المزيد هنا

 


بيان تحذيري عاجل من سفارة الكويت بالمملكة لمواطنيها.. ما الأمر؟


أصدرت سفارة الكويت لدى المملكة، بيانًا مهمًا لمواطنيها الزائرين أو العابرين لأرض المملكة في اليوم الوطني السعودي.. المزيد هنا

 

 

 

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