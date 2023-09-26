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صحيفة تواصل الالكترونية

سفير المملكة يصل فلسطين ويؤكد العمل لإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشرقية

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السفير نايف بن بندر السديري
أ أ
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قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فلسطين نايف بن بندر السديري، إن المملكة عمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

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المملكة لديها اهتمام كبير بالقضية الفلسطينية

وأكد في تصريحات له اليوم، أن المملكة لديها اهتمام كبير بالقضية الفلسطينية، وأن الرياض تتطلع إلى مستقبل واعد لهذه العلاقات وأن تكون كما كانت وأفضل.
ولدى وصوله إلى الأراضي الفلسطينية، أكد أن هذه الخطوة مهمة، ولها دلالات كبيرة على حرص الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على تعزيز العلاقات مع الأشقاء في دولة فلسطين.
 وحسب "الشرق الأوسط"، فقد أضاف أن هذه الخطوة لها تبعات تفيد الفلسطينيين في تنظيم العلاقات وإعطائها دفعة ذات طابع رسمي في كل المجالات؛ سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.


ترتيب مراسم رسمية

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، إلى إنه سيتم خلال الفترة القريبة ترتيب مراسم رسمية يقوم خلالها السفير المملكة بتقديم أوراق اعتماده للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
كما رحب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية بقرار المملكة تعيين السفير نايف السديري، سفيراً فوق العادة غير مقيم لدى الأراضي الفلسطينية، وقنصلاً عاماً للمملكة في مدينة القدس.


السفير السديري يصل إلى مدينة رام الله

وبوصول السفير السديري، إلى مدينة رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يكون السفير السديري أول سفير للمملكة لدى السلطة الفلسطينية.

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