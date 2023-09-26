سيول جارفة في مدركة شمال مكة

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وثق مقطع فيديو سيول شديدة في مدركة شمال شرق مكة المكرمة عصر اليوم الثلاثاء.
سيول شديدة:
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وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص السيول وهي تنهمر بشكل غزير مشكلة ما يشبه البحر الهائج.
في وقت سابق، أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض غرب المدينة للسيول جارية بعد أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة.
أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغباروفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
أمطار رعدية ورياح متربة على 5 مناطقوأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
الدفاع المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذرفيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على عدد من مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
سيول #مدركه شمال شرق #مكه عصر اليوم #الثلاثاء 👇 pic.twitter.com/qk4Gl27cIy— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) September 26, 2023