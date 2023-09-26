توضيح من حساب المواطن حول قيمة الدعم بعد حذف أحد التابعين

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أصدر حساب المواطن، توضيحًا بخصوص تسجيل أحد التابعين مستقلاً، وتأثير ذلك على قيمة الدعم المقدم للأسرة.

جاء ذلك ردًا على طالبة جامعية تحصل على مكافأة، وتسأل حول ما إذا كان تسجيلها كفرد مستقل، يمكن أن يؤدي إلى نقص استحقاق الأم والأب بحساب المواطن أو الضمان الاجتماعي؟ اضافة اعلان

وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكانك التسجيل في حساب المواطن، وفي حال تم قبولك كفرد مستقل سوف تكون تابع "غير مؤهل" لدى رب الأسرة ويمكنه حذفك".

وأضاف: "وسيتم دراسة استحقاق رب الأسرة مرة أخرى من دون احتسابك، وفي حال انطبقت عليه معايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم".



وعليكم السلام ، بإمكانك التسجيل في حساب المواطن ، وفي حال تم قبولك كفرد مستقل سوف تكون تابع " غير مؤهل " لدى رب الأسرة ويمكنه حذفك وسيتم دراسة أستحقاق رب الأسرة مرة أخرى من دون أحتسابك وفي حال أنطبقت عليه معايير الإستحقاق سوف يشمله الدعم، — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) September 25, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

