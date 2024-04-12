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عاجل.. شروط صرف منحة الزواج من التأمينات

زواج ---
منحة الزواج تصرف لمرة واحدة
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تقدم المؤسسة العامة للتأمينات، منحة الزواج للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى في نظام التأمينات وفق شروط محددة.اضافة اعلان
وكشفت "التأمينات" عبر حساب "العناية بالعملاء" في منصة "إكس" عن شرط  صرف منحة الزواج للوريثة المقبلة على الزواج.
وقالت: "تُصرف منحة الزواج مرة واحدة للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى في نظام التأمينات، وذلك بعد تسجيلها الزواج لدى الجهة المختصة".
وأضافت: "ويتم إيقاف المعاش ويصرف لها منحة زواج قدرها (18) شهرًا من نصيبها بشكل تلقائي دون حاجة الوريثة لتقديم طلب".


شروط صرف منحة الزواج

وتشترط التأمينات لصرف منحة الزواج:
- أن يكون مورث المستفيدة من منحة الزواج مشتركًا وخاضعًا لنظام التأمينات الاجتماعية.
- تسجيل الزواج لدى الجهات الحكومية المختصة.
- صرف المنحة يكون لمرة واحدة بشكل استباقي دون حاجة الوريثة إلى تقديم طلب، فيما يتم إيقاف المعاش لها.
- إذا طلقت المرأة أو ترملت بعد ذلك تتم إعادة إدراجها ضمن المستحقين.
 

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