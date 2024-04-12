عاجل.. محامي: استخدام السلاح في المناسبات جريمة يُعاقب عليها بالسجن (فيديو)

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حذر المحامي الدكتور سعد بن شايع، من أن استخدام السلاح في المناسبات جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة.

وقال في مداخلة مع فضائية "الإخبارية": "مستضيف الحفل أو الزفاف الذي يطلق فيها من أسلحة نارية، يدخل ضمن العقوبة، لأنه لم يمنع ذلك".

وأشار إلى أن وجود السلاح في السيارة يجب أن يكون في مكان مستور وعدم التظاهر به.





حمل الأسلحة النارية أو إطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات



pic.twitter.com/YiehyVXHBX #برنامج_120 فيديو | المحامي د. سعد بن شايع: استخدام السلاح في المناسبات جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة، ووجود السلاح في السيارة يجب أن يكون في مكان مستور وعدم التظاهر به #الإخبارية April 12, 2024

وحذرت النيابة العامة من حمل الأسلحة النارية أو إطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات.وقالت: "يُحظر حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة أو المناسبات، ويُعد إطلاق النار في هذه الحالات من الأفعال الجرمية الآثمة التي تستوجب المساءلة الجزائية المشددة".وأضافت: "تُعد قضايا إطلاق النار في المناسبات من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف والعقوبات الجزائية المغلظة، دون الإخلال بما قد تُفضي إليه من حقوق خاصة".وأوضحت أن "كل من تثبت حيازته سلاح ناري فردي، أو ذخيرة دون ترخيص يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 18 شهرًا، وغرامة مالية قدرها (6000) ريال".ووفقًا لها، فإنه "كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي: استعمال السلام المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، أو السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله، يعاقب بالسجن مدة تصل لسنة، وغرامة مالية قدرها (5000) ريال".