عاجل.. بشرى للخريجين.. طرح 135 وظيفة بإحدى شركات أرامكو في مختلف التخصصات

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أعلنت
الشركة العالمية للصناعات البحرية بمدينة رأس الخير، وهي إحدى شركات "أرامكو"، عن توفر عدد 135 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس، للعمل في مختلف المجالات
"الإدارية، القانونية، المالية، التقنية، الهندسية"، على النحو التالي:
طرح
135 وظيفة بإحدى شركات أرامكو-
مدير الحساب
الوظائف:
- مستشار أمني
- مشرف طلاء
- مدير المشروع
- مدير عام الإنتاج
- مدير عام مشروع
- مدير دعم العمليات
- مراقب المستندات
- مهندس قسم البلوك
- مهندس أول انشائي
- مهندس أول هيكلي
- مهندس ثاني إنشائي
- مهندس ميكانيكي
- مهندس أول بحري
- محلل أمن معلومات
- مهندس أول العمليات
- مدير خدمات الصيانة
- محاسب دفتر الأستاذ العام
- مهندس الحفارات والسفن
- محلل التخطيط والبرامج
- أخصائي الامتثال التجاري
- أخصائي وحدة مراقبة الأغذية
- مدير صيانة الأصول البحرية
- كبير مهندسي تجهيزات الهيكل
- مهندس ثاني الكهرباء والأجهزة
- مهندس متخصص في التقارير
- أخصائي مقاولات تقنية المعلومات
- (وظائف أخرى)
التخصصات المطلوبة-
القانون
- المالية
- العلوم
- الهندسة
- المحاسبة
- الاستشارات
- بناء السفن
- إدارة العقود
- إدارة الفنادق
- الإدارة العامة
- إدارة الأعمال
- إدارة المشاريع
- إدارة العمليات
- إدارة المواد
- الالكترونيات
- علوم الحاسب
- الأمن السيبراني
- تقنية المعلومات
- هندسة الحاسب
- هندسة الأجهزة
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة المعمارية
- الهندسة الإنشائية
- الهندسة المدنية
- الهندسة البحرية
- إدارة سلاسل الإمداد
- الطب الشرعي الرقمي
- نظام معلومات الحاسب
- الهندسة الميكانيكية.
الشروط-
إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- القدرة على العمل تحت الضغط وساعات إضافية "مع التعويض".
- أن يكون المتقدم حاصل على المؤهلات والخبرات الموضحة في الوصف الوظيفي.