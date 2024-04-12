عاجل.. بشرى للخريجين.. طرح 135 وظيفة بإحدى شركات أرامكو في مختلف التخصصات

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أعلنت الشركة العالمية للصناعات البحرية بمدينة رأس الخير، وهي إحدى شركات "أرامكو"، عن توفر عدد 135 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس، للعمل في مختلف المجالات "الإدارية، القانونية، المالية، التقنية، الهندسية"، على النحو التالي:





طرح 135 وظيفة بإحدى شركات أرامكو

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