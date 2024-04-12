الطائرة السعودية الـ 45 تصل إلى مطار العريش لإغاثة غزة (فيديو)

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وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 45، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع.

تحمل الطائرة على متنها مواد غذائية وإيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.









وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

