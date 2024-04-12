الجمعة، 03 شوال 1445 ، 12 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الطائرة السعودية الـ 45 تصل إلى مطار العريش لإغاثة غزة (فيديو)

الطائرة الإغاثية السعودية
الطائرة السعودية الـ 45 تصل إلى مطار العريش لإغاثة غزة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 45، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع.

تحمل الطائرة على متنها مواد غذائية وإيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

اضافة اعلان



وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.


اقرأ أيضا

عاجل.. جريمة نكراء.. شرطة العاصمة المقدسة تقبض على مقيم بهذه التهمة

عاجل.. محامي: استخدام السلاح في المناسبات جريمة يُعاقب عليها بالسجن (فيديو)

بدء أعمال الصيانة بـ 3 طرق بالرياض اعتبارًا من هذا التاريخ

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار ورياح وصواعق رعدية على مكة والرياض و4 مناطق لـ9 مساءً

أنهار جارية.. شاهد تواصل جريان وادي رني غرب بيشة بعسير

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

إفطار إندونيسيا 5:33 م الثلاثاء، 02 أبريل 2024

أكثر من مليون شخص يستفيدون من مشروع "إطعام" السعودي في رمضان بـ18 دولة