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عاجل.. جريمة نكراء.. شرطة العاصمة المقدسة تقبض على مقيم بهذه التهمة

القبض على مقيم مصري
القبض على مقيم مصري
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 قبضت شرطة العاصمة المقدسة على المقيم من الجنسية المصرية وليد السيد عبد الحميد، لتحرشه بامرأة.
 وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.اضافة اعلان


القبض على شخصين وفتاة لمخالفتهم الآداب العامة

وفي وقت سابق، ألقت دوريات الأمن بمنطقة الرياض القبض على شخصين وفتاة لمخالفتهم الآداب العامة ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأوضح الأمن العام، أنه تم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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