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عاجل.. موعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب والطالبات

الطلاب يؤدون الاختبارات
الاختبارات
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تنطلق الأحد 144/10/12هـ/ الموافق 21/4/2024م، اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1445هـ. للمراحل من الثالث الابتدائي حتى الثالث ثانوي بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكةاضافة اعلان

أكثر من 6 ملايين يخوضون الاختبارات

ويؤدي أكثر من 6 ملايين في مختلف الصفوف بدءًا من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي، الاختبارات في أكثر من 33 ألف مدرسة على مستوى المملكة.
وتؤكد وزارة التعليم، على المدارس، ضرورة إجراء الاختبارات خلال الحصص الدراسية لليوم الدراسي المعتاد دون الإخلال بحصص المواد التعليمية، على أن يتم رصد الدرجات في نظام نور الإلكتروني فور الانتهاء من الاختبارات. 

التقويم الدراسي للعام 1445ھ 

ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

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