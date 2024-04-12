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59 مليونًا في 7 سنوات.. أكبر عدد للمعتمرين من خارج المملكة 2023

العمرة
المسجد الحرام
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اقتربت المملكة من تحقيق مستهدفها باستضافة 15 مليون معتمر من الخارج بحلول 2025، بنسبة إنجاز بلغت 90 بالمئة.
واستقبلت المملكة 59 مليون معتمر قدموا من خارج المملكة خلال 7 أعوام، على ما أفادت فضائية "الإخبارية".اضافة اعلان
وبلغت أعداد معتمري الخارج في عام 2023، 13.6 مليون معتمر، بنسبة نمو سنوي 63 بالمئة، ارتفاعًا من 6.5 مليون معتمر في عام 2017.


استضافة 15 مليون معتمر بحلول عام 2025

وتستهدف المملكة رفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 15 مليون معتمر بحلول عام 2025 وصولاً إلى 30 مليون معتمر سنويًا، وذلك بحلول العام 2030.
وقال وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في تصريح سابق، إن عدد المعتمرين من الخارج خلال عام 2023 شهد رقمًا قياسيًا تاريخيًا وصل إلى نحو 13.6 مليون معتمر. 
وأضاف أن أكبر عدد للمعتمرين من خارج المملكة كان في عام 2019 يقدر بنحو 8.55 مليون معتمر، وفي عام 2023 ارتفع إلى 13.55 مليون معتمر بدعم من التسهيلات المقدمة، وهو أكبر ارتفاع في تاريخ المعتمرين من خارج المملكة.

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