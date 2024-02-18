الأحد، 08 شعبان 1445 ، 18 فبراير 2024

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عاجل.. مافيا تخزين البصل ينالون عقابهم بهذه الطريقة (فيديو)

البصل
أسعار البصل
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أثرت عدة عوامل داخلية وخارجية على الكميات المعروضة في الأسواق من محصول البصل، وبالتالي ارتفع سعره لأكثر من 3 أضعاف.
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تفاعل أزمة البصل في أسواق الممكلة

وتفاعلت الأزمة خلال الفترة الأخيرة نظرا لأهمية البصل في معظم الوجبات الغذائية، خاصة وأن المملكة تعتمد على البصل المستودر بنسبة 55% من احتياجاتها.
ونظرا للمشاكل الإنتاجية في الدول المصدرة مثل الهند ومصر وباكستان، وانقطاع الكميات التي ترد منها إلى أسواق المملكة سنويا، إضافة إلى ضعف الإنتاج المحلي.

جشع التجار في تخزين البصل والعقاب الإلهى

ويأتي جشع البعض ليزيد الأزمة تعقيدا، من خلال تخزين البصل لفترات طويلة، تخطيطًا لاحتكاره، وطرحه في الأسواق بأسعا خيالية استغلالًا للأزمة.
ويوضح الفيديو المرفق كميات البصل المخزون بعيدا عن أعين الجهات الرقابية من ناحية، والعقاب الإلهي من ناحية أخرى.

فساد كميات كبيرة من البصل في مخازن المحتكرين

وأدى التخزين السييء للبصل إلى فساده وإعادة إنباته مرة أخرى بما يعني خسائر فادحة للتجار المحتكرين.


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