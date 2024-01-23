الثلاثاء، 11 رجب 1445 ، 23 يناير 2024

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أخبار السعودية.. ترقية قيادات في عدد من الوزارات و6 قرارات مهمة لتنظيم قطاع توصيل الطلبات

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

17 قرارًا مهمًا.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء في الرياض
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

مجلس الوزراء يعتمد التصنيف الوطني الموحد للجرائم "للأغراض الإحصائية"
اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم التصنيف الوطني الموحد للجرائم "للأغراض الإحصائية".

الموافقة على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظة الله، على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار.

مجلس الوزراء يوافق على ترقية قيادات للمرتبتين الـ 14والـ 15 في هذه الوزارات
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

المملكة تقفز 25 مرتبة في مؤشر تقييم الأداء الإحصائي للبنك الدولي
تقدمت المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للإحصاء 25 مرتبة في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية (SPI) الصادر عن البنك الدولي.

"التجارة" تُقرر إتاحة التقدم للحصول على تراخيص التخفيضات الموسمية ليوم التأسيس
أعلنت وزارة التجارة عن إتاحة التقدم للحصول على تراخيص التخفيضات الموسمية ليوم التأسيس للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية.

"النقل" تصدر 6 قرارات هامة لتنظيم قطاع توصيل الطلبات
أصدرت الهيئة العامة للنقل 6 قرارات تنظيمية لقطاع توصيل الطلبات، بهدف ضبط وحوكمة القطاع ورفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة، إضافة إلى زيادة مستوى الموثوقية والأمان.

5 خطوات لمعرفة الأداء الوظيفي للمعلمين عبر نظام نور
أتاحت وزارة التعليم، معرفة الأداء الوظيفي للمعلمين أو الإداريين عبر منصة "نور".

بهذا الموعد.. بدء اختبارات "جاهزية" للطلاب في 24 تخصصًا جامعيًا
تبدأ الأسبوع القادم اختبارات برنامج "جاهزية" للعام الدراسي الحالي، وذلك للطلبة المتوقع تخرجهم في الجامعات والكليات السعودية في 24 تخصصًا مختلفًا.

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