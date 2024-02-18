بيان مهم لـ"الجمارك" بشأن أتمتة إجراءات النقل بالعبور البري الدولي

أ أ

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في جميع منافذها الجمركية، أنها أكملت أتمتة إجراءات دفاتر النقل بالعبور البري الدولي “TIR" بحيث تنهى إجراءات الناقلين بالعبور بنظام TIR والفسح عبر المنافذ الجمركية بعد إتمام عملية الربط الالكتروني مع نظام. TIR.





أتمتة إجراءات النقل بالعبور البري الدولي



توحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية



وأفادت الهيئة أنها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى التيسير على عملائها واختصار الوقت والجهد عليهم, إلى جانب سعيها للوصول إلى خدمات جمركية تُقدم وفقًا لأفضل الممارسات.وأكدت أن الخطوة تحقق الأثر الإيجابي على مستوى منظومة الخدمات اللوجستية، مؤكدةً التزامها بتطوير خدماتها الجمركية بما يتماشى مع أهداف استراتيجيتها في تيسير التجارة والإسهام في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية.يُشار إلى أن المملكة انضمت إلى اتفاقية النقل البري الدولي "TIR" في وقت سابق، وذلك بهدف توحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية والإجراءات الخاصة بنقل بضائع الترانزيت، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الأمني الذي يضمن نقل البضائع في ناقلات وحاويات آمنة مما يُسهم في نمو حركة التبادل التجاري والترانزيت بين بلدان أعضاء الاتفاقية والحد من مدة انتظار الشاحنات وتسهيل حركة عبورها.