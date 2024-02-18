خطوة بخطوة.. تعرف على نتائج اختبارات ابنك يوميًا عبر نظام نور

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أتاحت وزارة التعليم، خدمة جديدة لأولياء الأمور معرفة درجات أبنائهم في الاختبارات بشكل يومي، عبر حساباتهم في نظام "نور".

وفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبارات عبر نظام نور بشكل يومي:

الذهاب إلى حساب ولي الأمر

التوجه إلى اسم الطالب

اختيار نسبة تقدم الطالب

ستظهر تفاصيل المعدل للطالب

التوجه إلى المواد التي اختبر فيها الطالب

الضغط على الفصل الثاني

عند الضغط على المادة سيظهر معدل الطالب





خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات نهاية الفصل الثاني عبر منصة نور



اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني



الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة يوميًا

