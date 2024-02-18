خطوة بخطوة.. تعرف على نتائج اختبارات ابنك يوميًا عبر نظام نور

أتاحت وزارة التعليم، خدمة جديدة لأولياء الأمور معرفة درجات أبنائهم في الاختبارات بشكل يومي، عبر حساباتهم في نظام "نور".
وفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبارات عبر نظام نور بشكل يومي:
الذهاب إلى حساب ولي الأمر
التوجه إلى اسم الطالب
اختيار نسبة تقدم الطالب
ستظهر تفاصيل المعدل للطالب
التوجه إلى المواد التي اختبر فيها الطالب
الضغط على الفصل الثاني
عند الضغط على المادة سيظهر معدل الطالب
خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات نهاية الفصل الثاني عبر منصة نورومع نهاية دوام الأربعاء القادم، من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لأكثر من 6 ملايين طالب في 33 ألف مدرسة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.
وفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتائج نظام نور 1445:
-الدخول إلى منصة نور ( من هنا).
-تسجيل الدخول عن طريق كتابة الرقم القوم وكلمة المرور وكتابة رمز التحقق.
-من خلال القائمة الرئيسية للنظام، قم بالنقر على (نتائج الطلاب).
-اختيار المرحلة الدراسية الخاصة بالطالب (ابتدائي – متوسط – ثانوي).
-تسجيل رقم الهوية المخصص للطالب والنقر على استعلام أو بحث.
-ستظهر جميع نتائج الطالب في كل المواد أمامك.
اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثانيوبدأ الطلاب الخميس اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني بعد أن قررت وزارة التعليم تبكير موعدها لتكون 15 من فبراير وتمتد لمدة خمسة أيام لتنتهي بذلك يوم الأربعاء الموافق 21 من فبراير 2024.
ويؤدي أكثر من 6 ملايين في مختلف الصفوف بدءًا من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي، الاختبارات في أكثر من 33 ألف مدرسة على مستوى المملكة.
الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة يوميًاوشددت وزارة التعليم على مدراس التعليم العام بضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد اليومي في نظام (نور) الإلكتروني للمواد أولاً بأول، وعدم تأخير أعمال كنترول الاختبارات؛ وذلك لضمان إظهار النتائج بنهاية دوام يوم الأربعاء القادم، وقبل بدء إجازة يوم التأسيس ونهاية الفصل الدراسي.
ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.