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أخبار السعودية.. صرف رواتب يناير في هذا الموعد و5 خدمات تعليمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

5 خدمات تعليمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي
كشف حساب "الضمان الاجتماعي والتمكين" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الخدمات التعليمية المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي. 

قرار مهم لأمانة الرياض للحد من تسرب السيارات للأحياء والشوارع والمحاور التجارية
أعلنت أمانة منطقة الرياض أنها أصدرت اليوم، قرارًا للحد من تسرب السيارات للأحياء المجاورة للشوارع والمحاور التجارية.

صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي في هذا الموعد
من المقرر صرف الرواتب لكافة العاملين بالقطاع الحكومي للشهر الجاري، يوم الأحد المقبل، الموافق 28 يناير 2024.

"الأرصاد" يُحذر سكان الرياض و 4 مناطق من أمطار ورياح وأتربة لـ 7 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع صواعق رعدية وهبوب رياح قوية مشيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.

تصل إلى 20 ألف ريال.. عقوبات مخالفة أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية
حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطورة مخالفة أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.

طريقة ورابط التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
تتوفر الآن وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية لحاملي الدبلوم والبكالوريوس في مدن الرياض وجدة والأحساء، ولا تشترط إلا إجادة استخدام الحاسب الآلي.

شرطة جازان تتحرك للقبض على مقيمين لتهريبهما ممنوعات
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جازان، أنه بالتنسيق مع المديرية العامة لحرس الحدود، فقد تم القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية.

عدد قضايا النفقة الماضية لدى محاكم التنفيذ بمختلف مناطق المملكة
بلغ عدد قضايا النفقة الماضية لدى محاكم التنفيذ بمختلف مناطق المملكة 30.400 قضية، حيث تصدرت مكة المكرمة القضايا الواردة للمحاكم بواقع 9609 قضية.

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في 10 خطوات.. تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة أبشر

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان الرياض و 4 مناطق من أمطار ورياح وأتربة لـ 7 مساءً

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