تعرف على المرافق التعليمية القابلة للاستثمار في الشرقية

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عقدت لجنة الاستثمار بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أولى اجتماعاتها بعد اعتماد الهيكلة الجديدة.

وناقشت اللجنة العديد من الفرص الاستثمارية في المنطقة الشرقية، كما قامت بدراسة بعض الفرص لطرحها للاستثمار.





الفرص الاستثمارية في المنطقة الشرقية



التوصيات المتعلقة ببنود الاستثمار



تعزيز الفرص الاستثمارية وإتاحة المجال للقطاع الخاص



وأوضح رئيس قسم الاتصال المؤسسي المتحدث الإعلامي بتعليم الشرقية الدكتور محمد الغامدي، أن الاجتماع ناقش العديد من الفرص الاستثمارية في المنطقة الشرقية، ودرست بعض الفرص لطرحها للاستثمار.وأقرت اللجنة العديد من التوصيات المتعلقة ببنود الاستثمار وفقاً لرؤية وزارة التعليم وتفعيلاً للجانب الاستثماري في المواقع والمرافق التعليمية.وأكد أن اللجنة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في المنطقة الشرقية، وتسهيل رحلة الاستثمار لرجال وسيدات الأعمال في الخدمات التعليمية أو استثمار الفرص التي ستطرحها مستقبلاً.وأضاف أن اللجنة ستعمل على الاطلاع على نماذج كراسة الشروط لكل فرصة استثمارية وتقديم العروض وتحليلها وصولاً إلى إبرام العقود.وتجري اللجنة تحليلاً واسعاً لبرامج الاستثمار لتطوير الإجراءات والعمليات بما ينسجم مع تحديثات وزارة التعليم بتعزيز الفرص الاستثمارية وإتاحة المجال للقطاع الخاص بعد الدراسات المستفيضة لكافة المواقع والمرافق القابلة للاستثمار.