أ أ

أعلنت أكاديمية الصندوق الصناعي عن بدء استقبال طلبات الالتحاق في برامجها للعام الجاري، التي تتضمن برامج مالية، وبرامج للأعمال والإدارة، وبرامج الابتكار والرقمنة والبرامج التخصصية، ومن أبرزها: برنامج "المالية لغير الماليين"، وبرنامج "تحول المنشآت إلى الثورة الصناعية الرابعة"، بالإضافة إلى برنامج "تمويل المشاريع"، وبرنامج "محلل الائتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" وغيرها، حيث يبدأ أول برنامج في تاريخ 18 فبراير، وتستمر البرامج على مدار العام. اضافة اعلان





أكاديمية الصندوق الصناعي تعلن بدء التسجيل في برامجها لعام 2024



تطوير مهارات منسوبي ومنسوبات الصندوق الصناعي



وتقوم الأكاديمية بتقديم برامجها بالشراكة مع أعرق الجهات التعليمية الوطنية والعالمية الرائدة، مثل: مركز ستانفورد لتطوير الخبرات "The Stanford Center for Professional Development"، وفيتش التعليمية "Fitch Learning"، وكلية لندن للأعمال "London Business School"، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “King Abdullah University of Science and Technology”، والعديد من المؤسسات التعليمية الأخرى، ومن أبرز تلك البرامج: برنامج "Business and Leadership" وبرنامج " Certified Investment Financing Professional (CIFP)".وتسعى أكاديمية الصندوق الصناعي من خلال هذه البرامج والندوات إلى تطوير مهارات منسوبي ومنسوبات الصندوق الصناعي والمنظومة الصناعية وعملاء الصندوق، وذلك عبر توفير أحدث المعلومات وأعرق الخبرات التعليمية؛ سعيًا منها لمواكبة تطورات المجالات المهنية والمعرفية في القطاعات التي يستهدفها الصندوق.ومنذ أن تأسست الأكاديمية في العام 2019م، قدمت أكثر من 180 برنامجاً تدريبياً وندوة بمعدل 300,000 ساعة تدريبية، حضرها قرابة 40,000 متدرب ومتدربة من أكثر من 350 جهة حكومية وخاصة، وذلك لتعزيز الجانب المعرفي والعملي في القطاع الصناعي.