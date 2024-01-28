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أعلنت أكاديمية الصندوق الصناعي عن بدء استقبال طلبات الالتحاق في برامجها للعام الجاري، التي تتضمن برامج مالية، وبرامج للأعمال والإدارة، وبرامج الابتكار والرقمنة والبرامج التخصصية، ومن أبرزها: برنامج "المالية لغير الماليين"، وبرنامج "تحول المنشآت إلى الثورة الصناعية الرابعة"، بالإضافة إلى برنامج "تمويل المشاريع"، وبرنامج "محلل الائتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" وغيرها، حيث يبدأ أول برنامج في تاريخ 18 فبراير، وتستمر البرامج على مدار العام. اضافة اعلان





أكاديمية الصندوق الصناعي تعلن بدء التسجيل في برامجها لعام 2024



تطوير مهارات منسوبي ومنسوبات الصندوق الصناعي

