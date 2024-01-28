صدور نتائج الأهلية للدورة 75 من حساب المواطن.. رابط الاستعلام

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أعلن حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 75 (شهر فبراير 2024).

وأتاح البرنامج، التحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ( من هنا).

pic.twitter.com/XIlnM22K7b صدرت نتائج الأهلية للدورة 75 (شهر فبراير 2024)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://t.co/bEbxEIocz6 January 28, 2024

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حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

