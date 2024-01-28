بالفيديو.. 9 أشخاص يسطون على مستودعات شركة تجارية في جدة والشرطة تطيح بهم

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أعلنت شرطة محافظة جدة أنها تمكنت من القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود.





شرطة جدة تتحرك للقبض على 9 أشخاص فعلوا هذا الأمر اضافة اعلان



ضرورة الإبلاغ عن المخالفين



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه تم ضبط 5 مخالفين و4 مقيمين لسطوهم على مستودعات شركة تجارية.وأكدت أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بخالفة أنظمة العمل.





ويتم ذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.



