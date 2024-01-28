لا تُفوّت الفرصة.. استمرار التقديم على وظائف نيوم براتب 13 ألف ريال لهؤلاء الخريجين

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كشفت
شركة نيوم، عن استمرار التقديم على فرص وظيفية في المجالات الإدارية والتقنية والفنية
والهندسية "تشمل وظائف لا تتطلب خبرة".
استمرار التقديم
على وظائف نيوم براتب 13 ألف ريال
وأوضحت
أن الوظائف متاحة للخريجين من حملة الدبلوم والبكالوريوس للعمل لدى شركاء نيوم في
كل من نيوم وتبوك، برواتب تصل إلى 13.000 ريال شهريًا على النحو التالي:
1 – سكرتير.
2 - فني ميداني.
3 - مدير البيئة.
4 - مدير العقود.
5 - المدير الفني.
6 - مدير السلامة.
7 - مدير المشروع.
8 - أخصائي بيئي.
9 - مهندس تخطيط.
10 - مدير الانشاءات.
11 - مدير الموارد البشرية.
رواتب وظائف شاغرة بشركة نيوم
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تتراوح من 8000 إلى 13.000 شهريًا حسب الشاغر المتاح وحسب المؤهل والخبرة.
أماكن
العمل:
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نيوم
- تبوك