لا تُفوّت الفرصة.. استمرار التقديم على وظائف نيوم براتب 13 ألف ريال لهؤلاء الخريجين

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كشفت شركة نيوم، عن استمرار التقديم على فرص وظيفية في المجالات الإدارية والتقنية والفنية والهندسية "تشمل وظائف لا تتطلب خبرة". اضافة اعلان





استمرار التقديم على وظائف نيوم براتب 13 ألف ريال



رواتب وظائف شاغرة بشركة نيوم



أماكن العمل:



رابط وطريقة التقديم على وظائف نيوم

