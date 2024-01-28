الأحد، 16 رجب 1445 ، 28 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لا تُفوّت الفرصة.. استمرار التقديم على وظائف نيوم براتب 13 ألف ريال لهؤلاء الخريجين

HQ
وظائف نيوم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت شركة نيوم، عن استمرار التقديم على فرص وظيفية في المجالات الإدارية والتقنية والفنية والهندسية "تشمل وظائف لا تتطلب خبرة".اضافة اعلان

استمرار التقديم على وظائف نيوم براتب 13 ألف ريال

وأوضحت أن الوظائف متاحة للخريجين من حملة الدبلوم والبكالوريوس للعمل لدى شركاء نيوم في كل من نيوم وتبوك، برواتب تصل إلى 13.000 ريال شهريًا على النحو التالي:
1 – سكرتير.
2 - فني ميداني.
3 - مدير البيئة.
4 - مدير العقود.
5 - المدير الفني.
6 - مدير السلامة.
7 - مدير المشروع.
8 - أخصائي بيئي.
9 - مهندس تخطيط.
10 - مدير الانشاءات.
11 - مدير الموارد البشرية.

رواتب وظائف شاغرة بشركة نيوم

- تتراوح من 8000 إلى 13.000 شهريًا حسب الشاغر المتاح وحسب المؤهل والخبرة.

أماكن العمل:

- نيوم
- تبوك

رابط وطريقة التقديم على وظائف نيوم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن عن حاجتها لشغل عدة وظائف

عاجل.. "التأمينات" تكشف عن حالة يتم فيها إنهاء نشاط المنشأة تلقائيًا

عاجل.. "هدف" يعلن عن 2550 فرصة تدريب وتوظيف في عدد من الجهات الحكومية

ديوان المظالم يعلن بدء التقديم على برنامج التدريب التعاوني 2024

عاجل.. في دقيقة واحدة.. طريقة ورابط الاستعلام عن رواتب العاملين بالقطاع الحكومي عبر "اعتماد"

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

نيوم 8:32 ص الخميس، 25 يناير 2024

رابط وطريقة الحصول على وظيفة في "نيوم" براتب 13 ألف ريال

أرامكو 3:34 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

سارع بالتقديم.. "أرامكو" تطرح وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى

446غ45 11:21 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

سارع بالتقديم.. الموارد البشرية تطرح عشرات الوظائف في مختلف المناطق

القوات البرية 10:20 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

لا تُفوّت الفرصة.. استمرار التقديم على وظائف القوات البرية بإدارات المدن العسكرية

اقرأ أيضا

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
6:20 م السبت، 27 يناير 2024

الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

حساب المواطن - ريال
4:14 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. لموظفي الحكومة.. مواعيد صرف رواتب جميع شهور عام 2024

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
3:00 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. طريقة التبليغ عن مخالفات نظام العمل عبر تطبيق "الموارد البشرية" وموعد دراسة أهلية الضمان

الضمان الاجتماعي المطور
2:00 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. رابط وطريقة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور دفعة 26

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الراتب - ريال 0 عملة
8:24 ص الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. خطوات ورابط الاستعلام عن رواتب القطاع الحكومي عبر منصة اعتماد

رابت - الراتب - ريال -
7:49 ص الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. صرف رواتب يناير والعلاوة السنوية للموظفين بالقطاع الحكومي اليوم

وزارة التعليم1
7:48 ص الأحد، 28 يناير 2024

"التعليم" توافق على الاختبار عن بعد لـ 5 حالات

GE5ofRyWEAA2sab
7:44 ص الأحد، 28 يناير 2024

طقس الإجازة المطولة للطلاب.. "الحصيني" يُبشر بأجواء مناسبة للكشتة والتنزه على معظم المناطق

أمطار المملكة
7:28 ص الأحد، 28 يناير 2024

توقعات "الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة وأمطار وثلوج على الشمالية وتبوك

أمطار المملكة
6:40 ص الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأحد للموظفين: برودة وأمطار ارتدوا ملابس ثقيلة