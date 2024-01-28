وزير الخارجية: نؤكد أولوية وقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات

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قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إن المملكة تؤكد أولوية وقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات. اضافة اعلان





المملكة أولوية وقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات



وقف فوري للنار في غزة



توافق سعودي مصري على وقف إطلاق النار بالسودان



وأوضح في مؤتمر صحفي مع نظيره المصريبالقاهرة، أن المملكة تتطلع إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع مصر.من جانبه جدد وزير الخارجية المصري المطالبة بوقف فوري وشامل لوقف النار في غزةوأكد أن سماح المجتمع الدولي لإسرائيل بانتهاك القوانين الدولية سيوسع الصراعكما شدد على ضرورة السماح للأمم المتحدة بإدخال المعدات اللازمة لمساعدة سكان القطاع، إلى ذلك قال إن ما يحدث في البحر الأحمر يهدد الأمن وله تداعيات وخيمة على المنطقة.وأشار أيضاً إلى توافق مصر مع المملكة على وقف إطلاق النار في السودان.وصباح اليوم، وصل وزير الخارجية، لترؤس الاجتماع السادس للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة وجمهورية مصر العربية، على مستوى وزيري الخارجية.