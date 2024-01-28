وزير الخارجية: نؤكد أولوية وقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات

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قال صاحب السمو الأمير
فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إن المملكة تؤكد أولوية وقف العدوان على
غزة وإدخال المساعدات.
المملكة أولوية وقف العدوان على غزة وإدخال المساعداتوأوضح في مؤتمر صحفي مع نظيره المصريبالقاهرة، أن المملكة تتطلع إلى تعزيز
التعاون والتنسيق المشترك مع مصر.
وقف فوري للنار في غزةمن جانبه جدد وزير الخارجية المصري المطالبة بوقف فوري
وشامل لوقف النار في غزة
وأكد أن سماح المجتمع الدولي لإسرائيل بانتهاك القوانين الدولية سيوسع الصراع
كما شدد على ضرورة السماح للأمم المتحدة بإدخال المعدات اللازمة لمساعدة سكان القطاع، إلى ذلك قال إن ما يحدث في البحر الأحمر يهدد الأمن وله تداعيات وخيمة على المنطقة.
توافق سعودي مصري على وقف إطلاق النار بالسودان
وأشار أيضاً إلى توافق مصر مع المملكة على وقف إطلاق
النار في السودان.
وصباح اليوم، وصل وزير الخارجية، لترؤس الاجتماع السادس للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة وجمهورية مصر العربية، على مستوى وزيري الخارجية.
فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: استعرضت مع وزير الخارجية المصري أهمية نمو العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر وتكاملهما وتعزيز الفرص الاستثمارية #الإخبارية pic.twitter.com/aPwyyvImKk— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 28, 2024